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Heurelho Gomes carga contra el «amateur» Hugo Souza mientras la exestrella del Tottenham pide una revolución en la portería de Brasil
Un exguardameta critica las actuaciones internacionales
El exguardameta del Tottenham Gomes ha criticado las poco convincentes actuaciones de Souza, al considerar que el portero no está al nivel de una selección absoluta. El guardameta de 27 años del Corinthians fue titular en el primero de los tres amistosos de Brasil, pero acabó siendo batido por un libre directo con efecto en el minuto 68 de la joya australiana Nestory Irankunda. Aunque un dramático cabezazo de Rayan en el tiempo de descuento rescató un empate 1-1, Souza sigue sin conocer la victoria con Brasil tras la derrota en su debut ante Japón en 2025.
- Getty Images Sport
Un analista destaca evidentes fallos tácticos
Al analizar las carencias defensivas de Brasil, el exreferente del PSV Eindhoven señaló deficiencias fundamentales a la hora de defender acciones a balón parado y de seguir los centros al área.
Gomes, en declaraciones recogidas por ESPN Brasil, cuestionó abiertamente las credenciales internacionales del guardameta: "No veo que Hugo Souza tenga potencial para la selección brasileña. Ves sus movimientos al retroceder hacia la portería... eso, perdóname, pero es el movimiento de un jugador amateur, la verdad".
Añadió: "[Hugo] es un muy buen portero bajo palos, pero lo ves ahí, dudando a la hora de ir a por un balón o de colocarse bien cuando va a atacar ese balón".
El icono exige que el desarrollo de jóvenes sea una prioridad
Aunque respaldó la decisión de Ancelotti de dar paso a una nueva generación bajo palos tras las rotaciones entre Otavio y Pedro Morisco, el veterano instó al técnico a apostar por el candidato adecuado.
Figura laureada durante su etapa en Cruzeiro, Gomes insistió en que la promesa emergente de su antiguo club ofrece un pedigrí a largo plazo muy superior: «Sí, es necesaria una renovación, pero hay que tener paciencia con quienes tienen la capacidad de estar en la selección brasileña. Creo que Otavio es la opción principal [en la portería]».
- NurPhoto
La gira asiática pone a prueba la solidez defensiva
Ancelotti debe apuntalar cuanto antes su retaguardia de cara a un exigente doble compromiso en Asia contra Japón y Singapur el próximo mes. Los próximos amistosos ofrecen un barómetro crucial para la solidez defensiva de Brasil después de que encajara tres goles en dos actuaciones poco convincentes ante Australia. Además, parece inevitable que siga habiendo rotación en la portería mientras el técnico italiano busca un suplente de garantías antes de que se reanude la competición oficial el próximo año.
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