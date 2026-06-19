¿Héroes olvidados de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos? Kasey Keller destaca a tres jugadores tras el brillante inicio de Folarin Balogun y Christian Pulisic en el Mundial 2026

Para que Estados Unidos brille en casa, Pulisic y Balogun deben liderar. Comenzaron de la mejor forma, pero ¿quiénes sobresalen en roles de apoyo?

Ante esta pregunta, el exguardameta de la selección estadounidense Keller —en colaboración con William Hill y «Final One Standing»— declaró a GOAL: «Creo que el trío del centro del campo ha hecho un trabajo increíble.

No son desconocidos: Weston McKennie juega en la Juventus, Tyler Adams en el Bournemouth y Malik Tillman en el Leverkusen, pero nunca habían jugado juntos de verdad.

“Una de las cosas curiosas de Pochettino era que nunca alineaba dos veces al mismo equipo; nadie sabía quién iba a jugar ni cómo, así que nos preguntábamos: ‘¿Cuándo cuajará esto?’.

«Los tres del medio campo encontraron un equilibrio tremendo entre la cobertura y el ataque; presionaron a Paraguay en su campo y, al perder el balón, lo recuperaron rápido: ganaron casi todos los balones divididos. Ese trío hizo un trabajo excelente para doblegar a Paraguay».