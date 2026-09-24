El capitán serbio Dusan Tadic, de regreso, elogió enormemente a Grecia antes del estreno del jueves en la UEFA Nations League en el estadio Rajko Mitic. En la rueda de prensa previa al partido, el veterano de 111 internacionalidades advirtió a sus compañeros de que el equipo visitante de Ivan Jovanovic presenta la plantilla griega más fuerte de los últimos años.

Tadic señaló que Grecia cuenta ahora con estrellas consolidadas que brillan en las ligas de élite de Europa.

A pesar de esta valoración tan positiva, el mediapunta insistió en que Serbia debe ir a por los tres puntos en Belgrado.

"Grecia es un muy buen equipo", afirmó Tadic. "Tienen muchos jugadores de calidad y no creo que hayan tenido un equipo mejor en los últimos años. Están Pavlidis, Douvikas y muchos otros jugadores que desempeñan papeles importantes en los campeonatos europeos más fuertes".