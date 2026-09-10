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«Héroe del hat-trick... pero, ¿sigue quejándose?!»: por qué Ermedin Demirovic se negó a celebrarlo como es debido tras un vendaval de 12 minutos
Un triplete de Demirovic sella un arranque europeo perfecto
Ermedin Demirovic ofreció una exhibición de definición clínica mientras el VfB Stuttgart celebraba el 133.º aniversario de su fundación con una victoria por 3-1 sobre el Viking FK. El internacional bosnio marcó los tres goles en el MHP Arena para dar al equipo de Sebastian Hoeness un inicio ideal en la fase de liga de la Champions League.
El Stuttgart superó un inicio dubitativo para dominar el encuentro, con Demirovic rompiendo el empate en el minuto 20.
Aunque Zlatko Tripic empató dos minutos después al contraataque, Demirovic marcó dos veces más antes del descanso para sellar los tres puntos.
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El delantero, encantado con el triplete soñado
Hablando tras su actuación decisiva en el partido, Demirovic expresó su satisfacción por ayudar al conjunto de la Bundesliga a justificar su condición de favorito. Empujó a la red un inteligente pase de Angelo Stiller para su primero, antes de combinarse dos veces con su compañero en ataque Deniz Undav para completar un triplete en 12 minutos.
Su segundo gol se coló por la escuadra, mientras que el tercero demostró una enorme serenidad y control del balón dentro del área.
«La victoria es una buena manera de arrancar la campaña de la Champions League», declaró Demirovic. «Hemos sumado tres puntos y estoy contento por mis tres goles».
Demirovic exige mejoras defensivas
A pesar de su heroica actuación individual y del autoritario rendimiento del equipo en la primera parte, Demirovic se negó a dejarse llevar. El delantero reconoció que el Viking, visitante noruego, generó momentos de inquietud, especialmente durante los contraataques en la segunda mitad.
Se mostró en la misma línea que el entrenador Sebastian Hoeness y recalcó que la plantilla debe perfeccionar su disciplina táctica a medida que avance el torneo.
«También sabemos que podemos hacerlo mejor en una o dos situaciones y que necesitamos ajustar nuestras transiciones defensivas», añadió Demirovic. «Pero, en líneas generales, logramos nuestro objetivo para esta noche».
- Pressefoto Baumann
El Stuttgart gana impulso tras la victoria del aniversario
Con tres puntos asegurados en casa, el Stuttgart centra ahora su atención en mantener su buen momento tanto en las competiciones nacionales como europeas.
Undav desaprovechó ocasiones en los últimos minutos para ampliar la ventaja, pero el equipo de Hoeness controló con eficacia la recta final para asegurar la victoria.
El acierto de Demirovic supone un impulso enorme para el Stuttgart, que se prepara para unos partidos de la fase de liga cada vez más exigentes.
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