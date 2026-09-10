Ermedin Demirovic ofreció una exhibición de definición clínica mientras el VfB Stuttgart celebraba el 133.º aniversario de su fundación con una victoria por 3-1 sobre el Viking FK. El internacional bosnio marcó los tres goles en el MHP Arena para dar al equipo de Sebastian Hoeness un inicio ideal en la fase de liga de la Champions League.

El Stuttgart superó un inicio dubitativo para dominar el encuentro, con Demirovic rompiendo el empate en el minuto 20.

Aunque Zlatko Tripic empató dos minutos después al contraataque, Demirovic marcó dos veces más antes del descanso para sellar los tres puntos.