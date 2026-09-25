En una entrevista con el periódico italiano La Gazzetta dello Sport, a Crespo le preguntaron si el traspaso de Ramos era excesivo para un delantero que solo llevaba un gol. Al abordar la cuestión en torno al precio del ariete, declaró: "Soy el entrenador del Atlas de México, no un director del Milan en Italia, así que me resulta difícil dar una respuesta precisa.

"Puedo decir que conozco a Goncalo Ramos, es un buen jugador, un excelente delantero centro, y tarde o temprano marcará goles. Por supuesto, teniendo en cuenta el dinero gastado en su traspaso, los aficionados esperaban a un goleador de primer nivel, pero el portugués nunca ha sido un rematador infalible. Mirad las estadísticas de su carrera y encontraréis todas las respuestas que buscáis".

Cuando le pidieron que profundizara en su punto de vista, el exdelantero de Argentina continuó: "En sus últimas tres temporadas en el PSG, Ramos marcó 53 goles en 131 partidos. Eso significa que no tiene un promedio extraordinario: ni siquiera un gol cada dos partidos.

'Además, pese a aportar siempre una contribución valiosa, nunca fue un titular habitual con Luis Enrique en el equipo que fue campeón de Europa dos veces seguidas. Un excelente jugador, de acuerdo, pero desde luego no se le puede llamar un jugador top".