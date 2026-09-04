Jacquet y Leoni podrían ser los hombres que ayuden a llenar el vacío que dejará Van Dijk en Anfield. Preguntado sobre si ese será el caso, con planes a largo plazo ya trazados, el exdefensa del Liverpool Warnock, que hablaba en asociación con Gambler Media, dijo a GOAL: «Posiblemente. Creo que lo difícil es intentar reemplazar, obviamente, a un jugador de la talla de Van Dijk.

«Y las señales fueron prometedoras, también por parte de Leoni, incluso después de un partido, pero también por lo que se dice en la Serie A y por cómo rindió en Italia. Pero siempre habrá presión una vez que llegas a cierto nivel.

«Habrá más debate, hablando de Van Dijk y de si pueden ser los herederos al trono, de tomar el relevo de Van Dijk. Y todo depende de cómo progresen desde ahora hasta probablemente los 26 o 27 años, cuando aprendes muchísimo del juego y entiendes mejor las cosas.

«Y eso es esencialmente lo que tienes que hacer cuando eres central. Tienes que leer mejor el juego, tienes que colocarte mejor, y eso forma parte del proceso. Así que es muy difícil decir si van a ser los sucesores porque van por el buen camino. Pero hay muchas cosas que pueden entrar en juego, como las lesiones y la falta de forma, que la camiseta pese demasiado a veces, o en qué punto está realmente el club.

«Cuando piensas en cuándo Virgil van Dijk entró en el equipo del Liverpool, fueron casi él y Alisson las dos últimas piezas del puzle. Y encajó perfectamente en un gran sistema, en un gran equipo. En este momento, el Liverpool está en una fase de transición y a veces es difícil jugar en ese contexto».