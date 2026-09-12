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Henrik Meister, cedido por el Derby, se marchó en camilla tras desplomarse sin balón de por medio en la derrota ante el Birmingham
Escenas angustiosas en Pride Park
El partido de Championship entre el Derby County y el Birmingham City quedó marcado por una grave preocupación médica relacionada con Meister. El delantero danés de 22 años, que debutaba como titular en casa con el equipo de John Eustace, cayó al suelo sin balón al inicio de la segunda parte, poco después de recibir un golpe en un choque aéreo.
Meister debutó con los Rams en la derrota por 3-0 del pasado fin de semana ante el West Ham, después de incorporarse al club tras una campaña complicada con el Pisa. El delantero danés disputó 29 partidos en todas las competiciones con el conjunto italiano la temporada pasada y marcó dos goles, en una campaña en la que acabó colista y descendió a segunda división.
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Ovación en pie para el danés
Como el juego estuvo detenido durante unos siete minutos para que el personal médico atendiera a Meister, un pesado silencio cayó sobre Pride Park. Cuando finalmente salió la camilla para trasladar hacia el túnel al exjugador del Pisa, el silencio se vio sustituido por una atronadora ovación en pie de los aficionados de ambos equipos, en un conmovedor momento de unidad.
En el momento de la retirada de Meister, el marcador estaba igualado 1-1 en un derbi de las Midlands muy disputado. Bobby Clark había adelantado inicialmente a los Rams en el minuto 40, desatando la celebración entre la afición local. Sin embargo, la ventaja duró poco, ya que Carlos Vicente empató para el Birmingham City apenas dos minutos después.
Impacto en la dinámica del partido
El retraso provocado por la emergencia médica alteró el desarrollo del partido, pero el técnico del Birmingham, Chris Davies, reaccionó rápido realizando ajustes tácticos. A la hora de juego, Davies dio entrada a Paik Seung-ho en sustitución de Jhon Solis para refrescar las opciones de su equipo.
La sustitución resultó ser un acierto total, ya que Paik logró ver puerta apenas cuatro minutos después de entrar al campo. Su rápido impacto dio a los visitantes una ventaja crucial que acabarían manteniendo hasta el pitido final.
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Clasificación y panorama de la Championship
El resultado deja al Derby County en una situación precaria, tras haber sumado solo cuatro puntos en siete partidos. Mientras tanto, la victoria del Birmingham City le elevó a 10 puntos en la temporada.
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