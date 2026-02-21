«¡Hemos sido el mejor equipo de esta liga!». El entrenador del Brentford, Keith Andrews, resta importancia a la derrota ante el Brighton con una afirmación audaz

El partido también supuso la 654.ª aparición en la Premier League de la estrella del Brighton James Milner, que batió el récord de Gareth Barry, y se mostró feliz de celebrar la ocasión con los tres puntos. «Estoy encantado con la victoria. Hoy era un partido que teníamos que ganar sí o sí y creo que últimamente no hemos tenido la suerte y los resultados que probablemente merecíamos por el rendimiento que hemos tenido», declaró. La semana pasada hicimos un buen partido en Villa y encajamos un gol en el último minuto, así que estoy encantado por los chicos. La unión y la lucha que hemos demostrado para seguir adelante, desde el entrenador hasta el último jugador, para seguir creyendo y, con suerte, eso nos permita terminar la temporada de forma buena y sólida».

Milner también habló sobre su récord de partidos jugados y, cuando le preguntaron por el secreto de su éxito, respondió: «El trabajo duro. La gente que me rodea. Los sacrificios que mi familia y mis amigos han hecho durante todo este tiempo. La gente con la que he trabajado, los fisioterapeutas, los científicos deportivos, los jugadores con los que he jugado y de los que he aprendido, desde Nigel Martyns y gente como él hasta los jóvenes que ahora son lo suficientemente jóvenes como para ser mis hijos.

Pero ellos te mantienen joven y te siguen empujando, y tú solo quieres estar ahí para ayudarles y animarles a alcanzar su potencial lo antes posible. Es un grupo de chicos estupendo, un vestuario fantástico y un gran entrenador que estoy seguro de que va a tener una carrera brillante en el futuro. Es genial trabajar con este club y estoy encantado de que hayamos conseguido la victoria hoy».