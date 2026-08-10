A pesar de la crisis defensiva, Arteta pareció restar importancia a la posibilidad de volver al mercado de fichajes para incorporar a un central de reemplazo. Aunque el club ha sido vinculado con varios nombres, el entrenador subrayó que espera que el grupo actual dé un paso al frente y asuma la responsabilidad colectiva por los errores defensivos. Arsenal cuenta actualmente con Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori y Ben White disponibles, pero la profundidad de la plantilla está siendo puesta a prueba mucho antes de lo que le habría gustado al cuerpo técnico.

Al ser preguntado por posibles refuerzos, el Arsenal dijo: "Encajamos algunos goles malos el otro día, algunos goles malos hoy, especialmente por la manera en que competimos, pero eso es una responsabilidad colectiva. Tenemos que mejorar con los jugadores que tenemos".

Esta postura llega incluso cuando las informaciones sugerían que el Arsenal había puesto sus ojos en un sorprendente movimiento por el capitán del Tottenham, Cristian Romero, solo para ver cómo su intento era bloqueado por su eterno rival.

La defensa del título de la Premier League del Arsenal comenzará en casa contra el Coventry el 21 de agosto, y la perspectiva de arrancar sin su pareja titular en defensa es un motivo de gran preocupación. Ahora, el foco pasa a cómo Gabriel sostendrá la defensa junto a las otras opciones disponibles del club, entre ellas Piero Hincapie y Cristhian Mosquera.



