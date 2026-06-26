«¡Hemos jugado mal!»: Jürgen Klopp critica la táctica de Alemania y advierte sobre el Mundial tras perder sorpresivamente con Ecuador

El partido dejó poco impresionado al analista televisivo Klopp. En MagentaTV afirmó: «Elegimos métodos equivocados; jugamos un fútbol inadecuado ante un rival agresivo. Desde el minuto 12 carecimos de profundidad y defendimos muy atrás, como probando cosas.

Hoy muchas cosas no funcionaron. No parecía que fuéramos a pasar las próximas rondas sin problemas. Debemos unir nuestra calidad con una mentalidad excepcional».

Al preguntarle si esa mentalidad había faltado, Klopp respondió: «Por supuesto que faltó».