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«¡Hemos jugado mal!»: Jürgen Klopp critica la táctica de Alemania y advierte sobre el Mundial tras perder sorpresivamente con Ecuador
Ecuador sorprende a favoritos que no brillaron
Pese a liderar el Grupo E, el equipo de Julian Nagelsmann cayó en Nueva Jersey. Leroy Sané adelantó a Alemania tras un pase de Florian Wirtz, pero Ecuador respondió rápido con Nilson Angulo. En los últimos minutos, Gonzalo Plata marcó de córner y dio la victoria a los sudamericanos, dejando a los europeos un amargo revés.
- AFP
Klopp critica las decisiones tácticas
El partido dejó poco impresionado al analista televisivo Klopp. En MagentaTV afirmó: «Elegimos métodos equivocados; jugamos un fútbol inadecuado ante un rival agresivo. Desde el minuto 12 carecimos de profundidad y defendimos muy atrás, como probando cosas.
Hoy muchas cosas no funcionaron. No parecía que fuéramos a pasar las próximas rondas sin problemas. Debemos unir nuestra calidad con una mentalidad excepcional».
Al preguntarle si esa mentalidad había faltado, Klopp respondió: «Por supuesto que faltó».
Undav comparte las preocupaciones sobre la mentalidad del equipo.
La plantilla alemana confirmó sobre el campo las críticas por su falta de garra. El delantero Deniz Undav admitió que los sudamericanos, considerados outsiders, mostraron más ganas de ganar este partido decisivo.
«Tuve la sensación de que ellos lo deseaban más; tenían más garra. Se jugaban el todo por el todo. Debemos aprender de esto y darlo todo en partidos así. Queríamos ganar, pero en el campo se notaba que ellos lo deseaban más», añadió.
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Se acerca la prueba de la fase eliminatoria
Alemania debe corregir rápido su táctica antes de viajar a Boston para los dieciseisavos del lunes. El equipo de Nagelsmann ha mostrado debilidades defensivas y poca profundidad en ataque, lo que los rivales de élite aprovecharán. Si no recupera pronto su disciplina y ventaja psicológica, su sueño de ganar el trofeo se esfumará muy pronto en Estados Unidos.