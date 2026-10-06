«Hemos encontrado una solución»: Anthony Barry revela cómo Inglaterra está desbloqueando todo el potencial de Jude Bellingham

Esta libertad táctica es una elección deliberada del cuerpo técnico, que observó el enorme impacto de Bellingham durante la Copa del Mundo. En su antiguo club, el Birmingham City, el centrocampista llevaba el dorsal 22 porque se le consideraba una combinación de un 4, un 8 y un 10. Tuchel y su cuerpo técnico han llevado este concepto a su conclusión lógica: si un jugador puede sobresalir en todas las funciones del centro del campo, la mejor estrategia es permitirle ocuparlas todas simultáneamente.

«La estructura permite a Jude jugar más por intuición», dijo Barry, en declaraciones recogidas por The Mirror. «Y menos condicionado o encerrado en una posición determinada. Le permite moverse y actuar en espacios en los que cree que puede ser peligroso y, hasta ahora, ha sacado lo mejor de él».

«Es un reto porque Jude puede jugar en cualquiera de esas posiciones con comodidad y a un gran nivel. Así que el reto es darle un espacio en el que pueda hacerlo todo a la vez dentro de un mismo partido. Ahora mismo, en una muestra breve, parece que hemos encontrado una solución para liberar todo el potencial que tiene Jude. Pero tenemos que continuar».