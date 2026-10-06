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«Hemos encontrado una solución»: Anthony Barry revela cómo Inglaterra está desbloqueando todo el potencial de Jude Bellingham
El plan de Tuchel para la liberación del centro del campo
Esta libertad táctica es una elección deliberada del cuerpo técnico, que observó el enorme impacto de Bellingham durante la Copa del Mundo. En su antiguo club, el Birmingham City, el centrocampista llevaba el dorsal 22 porque se le consideraba una combinación de un 4, un 8 y un 10. Tuchel y su cuerpo técnico han llevado este concepto a su conclusión lógica: si un jugador puede sobresalir en todas las funciones del centro del campo, la mejor estrategia es permitirle ocuparlas todas simultáneamente.
«La estructura permite a Jude jugar más por intuición», dijo Barry, en declaraciones recogidas por The Mirror. «Y menos condicionado o encerrado en una posición determinada. Le permite moverse y actuar en espacios en los que cree que puede ser peligroso y, hasta ahora, ha sacado lo mejor de él».
«Es un reto porque Jude puede jugar en cualquiera de esas posiciones con comodidad y a un gran nivel. Así que el reto es darle un espacio en el que pueda hacerlo todo a la vez dentro de un mismo partido. Ahora mismo, en una muestra breve, parece que hemos encontrado una solución para liberar todo el potencial que tiene Jude. Pero tenemos que continuar».
Desentrañando el rompecabezas de Bellingham
Barry sugirió que el actual cuerpo técnico está decidido a no repetir los errores del pasado encasillando a un jugador con la rara versatilidad de Bellingham. «¿Jude Bellingham? La estructura le permite jugar más por intuición y menos estando atado o encerrado en una posición concreta. Le permite moverse y actuar en espacios en los que cree que puede ser peligroso y, hasta ahora, ha sacado lo mejor de él. Es un desafío porque puede hacerlo todo».
«Incluso puede jugar como #6. Hemos tenido muchos jugadores así en Inglaterra en el pasado. Steven Gerrard era similar. Paul Scholes jugó como #6, #10, en la banda izquierda. Jude puede jugar en cualquiera de esas posiciones con comodidad y a un gran nivel. Así que el desafío entonces es darle un espacio donde pueda hacerlo todo a la vez dentro de un mismo partido. Ahora mismo, en una muestra corta, parece que hemos encontrado una solución para desbloquear todo el potencial que tiene Jude», explicó Barry a Mirror Football.
Fluidez sustentada en principios defensivos
Aunque la atención se ha centrado de forma natural en Bellingham, la nueva Inglaterra es mucho más que un solo individuo. La goleada por 7-0 a Croacia mostró un enfoque basado en principios, en el que se espera que cada jugador se adapte al desarrollo del partido.
«Hemos pasado a un enfoque más basado en principios, lo que permite una mayor flexibilidad y fluidez», señaló Barry. «Pero la fluidez solo queda bien si está sustentada en principios reales. Siempre existe el peligro en el fútbol internacional, con tan poco tiempo para preparar, de que si optas por este modelo fluido pueda parecer bastante caótico».
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Construyendo una nueva era alrededor de Kane y Bellingham
El próximo duelo contra la República Checa en Wembley ofrece otra oportunidad a Inglaterra para perfeccionar este modelo fluido mientras mira hacia la Eurocopa 2028.
Barry concluyó: «Cuando tienes jugadores como Harry y Jude en la primera línea, que son realmente mejores moviéndose, que tienen esa profunda intuición y esa inteligencia para el juego... [se trata de] confiar en ellos, abrirles espacios para que operen. También forma parte del modelo con el que estamos avanzando. Tenemos una penetración de élite en la última línea, ya venga de nuestros extremos o de nuestros laterales. Y tenemos centrocampistas fluidos, con Elliot [Anderson], Alex [Scott] y Declan [Rice], que están encantados de moverse durante kilómetros. Es el mejor golpeador de balón con el que he trabajado en mi vida».
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