«¡Hemos desperdiciado cuatro puntos!» - Liam Rosenior, furioso tras el empate del Chelsea ante el Burnley
El Chelsea sufre un duro revés en la carrera por la Liga de Campeones
Zian Flemming remató de cabeza un córner de James Ward-Prowse en el minuto 93 para dar a los Clarets, amenazados por el descenso, un valioso punto en Stamford Bridge, después de que el equipo local se hubiera adelantado pronto en el marcador gracias a Joao Pedro. La expulsión de Wesley Fofana tuvo un impacto en el nervioso final del partido y el Burnley aprovechó una oportunidad in extremis para salir del oeste de Londres con un punto.
El empate significó que el Chelsea había perdido 19 puntos desde posiciones ganadoras en la liga esta temporada, 17 de ellos en casa. Este tipo de estadísticas convierten lo que podría haber sido una lucha por el título en una batalla solo por clasificarse para la Liga de Campeones. Rosenior se enfureció por la incapacidad de su equipo para mantener los tres puntos después de quedarse con diez hombres a menos de 20 minutos del final.
El empate 1-1 contra el equipo de Scott Parker, decimonoveno clasificado, siguió a una capitulación tras ir ganando 2-0, que permitió al Leeds, otro equipo que lucha por evitar el descenso, salir de Stamford Bridge con un punto a principios de este mes. Estos dos resultados han puesto fin a lo que había sido un buen comienzo bajo la dirección de Rosenior hasta ese momento.
Rosenior enfurecido tras otra derrota de los Blues
Según cita The Standard, Rosenior declaró a los periodistas al término del partido del sábado: «Hemos desperdiciado cuatro puntos en dos partidos en casa.
Después del primer gol, nos faltó incisividad. Fuimos demasiado cautelosos con la posesión. Para un club de este nivel, no basta con que yo venga y diga que fuimos el mejor equipo. Tenemos que ganar partidos. Sé cuál es la solución y la abordaremos durante la semana».
Y continuó: «Hay demasiados casos, incluso desde que estoy aquí, en los que hemos encajado goles por falta de concentración, por falta de responsabilidad. El Wolves fuera de casa, el Crystal Palace fuera de casa, el Leeds en casa, hoy.
Los equipos que ganan títulos ganan partidos por 1-0 incluso cuando no han estado en su mejor momento. Hoy debería haber sido al menos un 1-0».
Rosenior habla sobre la mala marcación en el gol del empate en el último suspiro.
Rosenior continuó tras el partido diciendo que el mal marcaje le había costado caro a su equipo, ya que Flemming se elevó por encima de todos para empatar sin apenas presión en el minuto 94.
Rosenior, frustrado , dijo: «Se falló en una tarea. No se cumplió con una tarea, una tarea de marcaje. Sabemos que Flemming es el mejor cabeceador del equipo rival.
Y hubo un jugador que no voy a... No estoy aquí para culpar a los jugadores, siempre los protegeré, lo trataré durante la semana. Había un jugador al que le asignamos esa tarea y que marcó al jugador equivocado. Hay demasiados casos en los que hemos encajado goles por momentos de falta de concentración y responsabilidad.
«Necesitas tener jugadores en los que puedas confiar en el momento para hacer un trabajo. Hay ciertos valores que debes tener en tu equipo. Se trata de evaluar a los jugadores y a los que evalúas en el momento adecuado. Necesitamos jugadores que en los momentos clave puedan ver las cosas con claridad».
El Chelsea vuelve al top 4, pero le espera una racha difícil.
El Chelsea subió al cuarto puesto de la tabla de la Premier League con este punto, pero quedará a tres puntos del Manchester United si los Red Devils ganan al Everton el lunes. El Liverpool también puede empatar a puntos con los Blues si gana al Nottingham Forest.
A solo 11 partidos del final de la carrera por la Champions League, hay poco margen para tropiezos costosos como los que ha sufrido el Chelsea en las últimas dos semanas, algo que Rosenior sin duda inculcará a sus jugadores antes de una dura racha de partidos que incluye enfrentamientos con el Arsenal, el Aston Villa, el Newcastle y el Manchester City.
