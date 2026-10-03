Tras el primer encuentro, Manor Solomon lanzó una respuesta encendida a los gestos de Irlanda. El capitán y delantero de Israel aseguró que los jugadores rivales les dijeron tonterías durante el partido y advirtió de una respuesta feroz sobre el terreno de juego.

Solomon declaró: "Si digo lo que pienso sobre ellos, probablemente me sancionen unos cuantos partidos, así que no quiero decirlo. Por supuesto que nos odian y a nosotros no nos gustan. Creo en nosotros mismos y en que podemos hacerlo. Sé con quién estoy aquí, conozco a los jugadores y al equipo, vamos a salir de esta y a vengarnos por esto. Ya estoy deseando que llegue el próximo partido contra ellos, va a ser completamente diferente. ¿Lo que hicieron con el himno? No me interesan, tenemos un país diez veces mejor que el suyo, más fuerte, un país increíble con gente increíble. Estamos orgullosos de vestir la camiseta de la selección y de ser israelíes. Estamos orgullosos de nuestro país y de nuestros soldados. (Los irlandeses) pueden hacer todos sus trucos. Somos israelíes y amamos a nuestro país. Y eso será siempre así."