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Heimir Hallgrimsson, seleccionador de Irlanda, obligado a abandonar la rueda de prensa tras acusaciones de racismo por parte de periodistas israelíes
La tensión estalla durante la rueda de prensa
Hallgrimsson se vio obligado a abandonar sus compromisos con los medios en Backa Topola tras lo que describió como un «ataque verbal». Según el Daily Mail, la comparecencia se torció cuando un periodista israelí alegó que los jugadores de Irlanda habían llamado «monos» a sus rivales durante su primer enfrentamiento.
«Eso es completamente falso. Eso es completamente falso», afirmó de inmediato un responsable de prensa irlandés, cortando la acusación. A pesar de los intentos por retirarle el micrófono, el periodista insistió en que no estaba mintiendo, lo que llevó a Hallgrimsson a salir de la sala y mantener un corrillo aparte con los medios irlandeses en el exterior.
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Contexto político e investigaciones en curso
El primer partido entre ambas naciones estuvo fuertemente marcado por el conflicto en curso, lo que llevó a Irlanda a realizar varios gestos. Hallgrimsson vio cómo sus jugadores votaron por llevar brazaletes negros, agachar la cabeza durante el himno nacional israelí y negarse a intercambiar banderines.
Además, las preguntas sobre asuntos ajenos al fútbol dominaron la rueda de prensa abortada, incluida una cuestión sobre un vuelo desviado. Mientras tanto, la Federación Irlandesa de Fútbol ha iniciado una investigación interna sobre unas acusaciones separadas de que Adam Idah fue objeto de abusos racistas por parte de aficionados israelíes durante el partido inicial a principios de esta semana.
Solomon lanza una seria advertencia antes de la revancha
Tras el primer encuentro, Manor Solomon lanzó una respuesta encendida a los gestos de Irlanda. El capitán y delantero de Israel aseguró que los jugadores rivales les dijeron tonterías durante el partido y advirtió de una respuesta feroz sobre el terreno de juego.
Solomon declaró: "Si digo lo que pienso sobre ellos, probablemente me sancionen unos cuantos partidos, así que no quiero decirlo. Por supuesto que nos odian y a nosotros no nos gustan. Creo en nosotros mismos y en que podemos hacerlo. Sé con quién estoy aquí, conozco a los jugadores y al equipo, vamos a salir de esta y a vengarnos por esto. Ya estoy deseando que llegue el próximo partido contra ellos, va a ser completamente diferente. ¿Lo que hicieron con el himno? No me interesan, tenemos un país diez veces mejor que el suyo, más fuerte, un país increíble con gente increíble. Estamos orgullosos de vestir la camiseta de la selección y de ser israelíes. Estamos orgullosos de nuestro país y de nuestros soldados. (Los irlandeses) pueden hacer todos sus trucos. Somos israelíes y amamos a nuestro país. Y eso será siempre así."
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¿Qué pasa ahora en la Nations League?
Irlanda e Israel se enfrentarán el domingo a puerta cerrada en Serbia. Hallgrimsson exigirá a su selección que se mantenga plenamente centrada en cuestiones futbolísticas. Busca lograr una victoria crucial en la Nations League, superando las intensas distracciones extradeportivas que rodean este duelo de gran carga política.
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