¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-EUR-NATIONS-ISR-IRLAFP
Adhe Makayasa
Traducido por

Heimir Hallgrimsson arremete contra los críticos y elogia a las «orgullosas» estrellas de la República de Irlanda tras la contundente victoria sobre Israel en medio de la polémica por el boicot

H. Hallgrimsson
Israel vs Irlanda
Israel
Irlanda
UEFA Nations League B

El seleccionador de la República de Irlanda, Heimir Hallgrimsson, salió en una encendida defensa de sus jugadores tras su contundente victoria por 3-0 ante Israel en Debrecen. El técnico islandés elogió la resiliencia de su plantilla después de una semana emocionalmente agotadora, marcada por intensos llamamientos al boicot y divisiones internas provocadas por la retirada de Gavin Bazunu de la concentración a última hora.

  • La resistente Irlanda responde

    Irlanda se repuso de una decepcionante derrota por 1-0 ante Kosovo en Pristina al arrollar a Israel por 3-0 en Debrecen gracias a los goles en la primera parte de Troy Parrott, Adam Idah y Jack Moylan. El partido en sede neutral quedó en el aire después de que la selección irlandesa mantuviera una reunión de emergencia de cuatro horas tras la repentina salida de Bazunu de la concentración. Una votación del equipo resolvió finalmente el bloqueo, y los jugadores decidieron disputar el partido pese a las numerosas llamadas al boicot.

    • Anuncios
  • imago-sport-1083900886.jpgIPA Sport

    El entrenador elogia la fortaleza mental de los jugadores

    Hablando después de un encuentro con una fuerte carga política, Hallgrimsson respondió a la avalancha de críticas externas dirigidas a su plantilla e insistió en que gran parte de los comentarios habían cruzado la línea.

    Elogiando la determinación de su equipo en medio de unas circunstancias turbulentas, Hallgrimsson dijo a RTE Sport: "En los momentos difíciles es cuando encuentras a tus líderes, es cuando los que tienen carácter dan un paso al frente. Han sido tiempos difíciles para ellos, y creo que todo el que vio el partido vio a irlandeses orgullosos luchar por su nación.

    "Creo que muestran lo mucho que esto significa para ellos, no solo jugar con Irlanda, sino rendir bien esta noche en una circunstancia difícil, con una mala preparación. Solo ser capaces de hacer eso me hace sentir muy orgulloso de ellos".

  • La retirada de la portera refuerza la unidad en la concentración

    La negativa de Bazunu a participar como protesta contra las «atrocidades en la región» provocó una gran conmoción en el vestuario, aunque Hallgrimsson dejó claro que la puerta sigue totalmente abierta para el guardameta.

    Al abordar la postura del portero y la armonía en el vestuario, Hallgrimsson dijo: «Sí, esa era la intención hace dos días, obviamente depende de él. Le enviamos un mensaje justo después del partido, es uno de los nuestros. Ganó el partido con nosotros, apoyamos su decisión y esperamos que siga con nosotros. Sé que probablemente sea más duro para él que para los demás, pero forma parte de nuestro equipo y lo seguirá siendo».

    Al reconocer la inquietud causada por el momento en que se tomó la decisión, el entrenador añadió: «Creo que [la plantilla] puede volver a unirse; obviamente, fue solo por el momento en que ocurrió, no teníamos nada en contra de que tomara esa decisión. Por supuesto, habría sido más fácil si hubiera sido antes. Normalmente, los jugadores siempre han ido juntos con sus decisiones. Esa fue la primera vez que hubo una división y eso hizo que mucha gente se sintiera incómoda. Al final decidieron mantenerse unidos y terminar el partido».

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • imago-sport-1083896676.jpgInpho Photography

    Los partidos de la fase de grupos exigen regularidad

    Una actuación contundente en Debrecen ha dado a Irlanda un impulso muy necesario en su intento de mantener vivas sus aspiraciones en el grupo. El equipo de Hallgrimsson centra ahora su atención en el choque del jueves en casa contra Austria en Dublín el 1 de octubre. Tres días después llegará un rápido reencuentro con Israel en el neutral TSC Arena de Backa Topola, Serbia.

UEFA Nations League B
Israel crest
Israel
ISR
Kosovo crest
Kosovo
KOS
UEFA Nations League B
Irlanda crest
Irlanda
IRL
Austria crest
Austria
AUT