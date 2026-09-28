AFP
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Heimir Hallgrimsson arremete contra los críticos y elogia a las «orgullosas» estrellas de la República de Irlanda tras la contundente victoria sobre Israel en medio de la polémica por el boicot
La resistente Irlanda responde
Irlanda se repuso de una decepcionante derrota por 1-0 ante Kosovo en Pristina al arrollar a Israel por 3-0 en Debrecen gracias a los goles en la primera parte de Troy Parrott, Adam Idah y Jack Moylan. El partido en sede neutral quedó en el aire después de que la selección irlandesa mantuviera una reunión de emergencia de cuatro horas tras la repentina salida de Bazunu de la concentración. Una votación del equipo resolvió finalmente el bloqueo, y los jugadores decidieron disputar el partido pese a las numerosas llamadas al boicot.
- IPA Sport
El entrenador elogia la fortaleza mental de los jugadores
Hablando después de un encuentro con una fuerte carga política, Hallgrimsson respondió a la avalancha de críticas externas dirigidas a su plantilla e insistió en que gran parte de los comentarios habían cruzado la línea.
Elogiando la determinación de su equipo en medio de unas circunstancias turbulentas, Hallgrimsson dijo a RTE Sport: "En los momentos difíciles es cuando encuentras a tus líderes, es cuando los que tienen carácter dan un paso al frente. Han sido tiempos difíciles para ellos, y creo que todo el que vio el partido vio a irlandeses orgullosos luchar por su nación.
"Creo que muestran lo mucho que esto significa para ellos, no solo jugar con Irlanda, sino rendir bien esta noche en una circunstancia difícil, con una mala preparación. Solo ser capaces de hacer eso me hace sentir muy orgulloso de ellos".
La retirada de la portera refuerza la unidad en la concentración
La negativa de Bazunu a participar como protesta contra las «atrocidades en la región» provocó una gran conmoción en el vestuario, aunque Hallgrimsson dejó claro que la puerta sigue totalmente abierta para el guardameta.
Al abordar la postura del portero y la armonía en el vestuario, Hallgrimsson dijo: «Sí, esa era la intención hace dos días, obviamente depende de él. Le enviamos un mensaje justo después del partido, es uno de los nuestros. Ganó el partido con nosotros, apoyamos su decisión y esperamos que siga con nosotros. Sé que probablemente sea más duro para él que para los demás, pero forma parte de nuestro equipo y lo seguirá siendo».
Al reconocer la inquietud causada por el momento en que se tomó la decisión, el entrenador añadió: «Creo que [la plantilla] puede volver a unirse; obviamente, fue solo por el momento en que ocurrió, no teníamos nada en contra de que tomara esa decisión. Por supuesto, habría sido más fácil si hubiera sido antes. Normalmente, los jugadores siempre han ido juntos con sus decisiones. Esa fue la primera vez que hubo una división y eso hizo que mucha gente se sintiera incómoda. Al final decidieron mantenerse unidos y terminar el partido».
- Inpho Photography
Los partidos de la fase de grupos exigen regularidad
Una actuación contundente en Debrecen ha dado a Irlanda un impulso muy necesario en su intento de mantener vivas sus aspiraciones en el grupo. El equipo de Hallgrimsson centra ahora su atención en el choque del jueves en casa contra Austria en Dublín el 1 de octubre. Tres días después llegará un rápido reencuentro con Israel en el neutral TSC Arena de Backa Topola, Serbia.
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