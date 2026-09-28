Hablando después de un encuentro con una fuerte carga política, Hallgrimsson respondió a la avalancha de críticas externas dirigidas a su plantilla e insistió en que gran parte de los comentarios habían cruzado la línea.

Elogiando la determinación de su equipo en medio de unas circunstancias turbulentas, Hallgrimsson dijo a RTE Sport: "En los momentos difíciles es cuando encuentras a tus líderes, es cuando los que tienen carácter dan un paso al frente. Han sido tiempos difíciles para ellos, y creo que todo el que vio el partido vio a irlandeses orgullosos luchar por su nación.

"Creo que muestran lo mucho que esto significa para ellos, no solo jugar con Irlanda, sino rendir bien esta noche en una circunstancia difícil, con una mala preparación. Solo ser capaces de hacer eso me hace sentir muy orgulloso de ellos".