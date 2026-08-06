Bellerin vivió un reencuentro cargado de emoción al capitanear al Real Betis en una impresionante victoria por 3-1 en pretemporada sobre el Arsenal. El conjunto español firmó una actuación muy eficaz para derrotar en Dublín al campeón de la Premier League.

El lateral de 31 años pasó más de una década en el norte de Londres después de incorporarse de joven a la academia del Arsenal. Con el tiempo llegó a convertirse en capitán del club antes de marcharse en busca de un nuevo desafío. Bellerin sigue siendo una figura muy querida entre la afición del Arsenal, por lo que este amistoso de pretemporada fue una ocasión especialmente emotiva para el experimentado defensa.