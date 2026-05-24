«He visto mucho veneno»: Antonio Conte confirma su salida del Nápoles por falta de «unidad» y habla de los rumores sobre el banquillo de la selección italiana

Tras la victoria 1-0 del Nápoles sobre el Udinese en la última jornada de la Serie A, Conte admitió que no logró llevar al club a la compacidad necesaria para competir. A pesar de ganar el Scudetto 2024-25, el exentrenador de Chelsea y Tottenham sugirió que el entorno se había vuelto ingestionable.

Dijo: «En el Nápoles fallé en una cosa: no aporté solidez al equipo y, sin ella, es difícil competir. He visto mucho veneno y quienes lo difunden son unos fracasados. Napoli no necesita fracasados ni “me gusta”; necesita gente seria que quiera al equipo como el aficionado que paga la entrada. Estas personas deberían mantenerse al margen porque son perjudiciales. Fracasé en eso, comprendí que nunca lograría unificar el ambiente y, para mí, era fundamental, así que tiré la toalla».







