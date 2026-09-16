«¡He visto las películas!»: Finlay Herrick revela la ilusión en Millwall tras el debut soñado con el West Ham

Finlay Herrick fue titular por primera vez en casa con el West Ham United el martes por la noche, en la derrota por 3-2 ante el Fulham en la tercera ronda de la Carabao Cup, y habló con West Ham TV después del partido. El guardameta, de 20 años, dio un paso al frente en el London Stadium el cumpleaños de su madre, culminando un recorrido de 14 años por la academia del club.

A pesar de la ajustada derrota, Herrick firmó una actuación comprometida ante un rival de la Premier League.

El joven portero asumió toda la responsabilidad por el gol de la victoria de Oscar Bobb, al tiempo que elogió el esfuerzo de sus compañeros.