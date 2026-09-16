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«¡He visto las películas!»: Finlay Herrick revela la ilusión en Millwall tras el debut soñado con el West Ham
Herrick debuta como titular en casa contra el Fulham
Finlay Herrick fue titular por primera vez en casa con el West Ham United el martes por la noche, en la derrota por 3-2 ante el Fulham en la tercera ronda de la Carabao Cup, y habló con West Ham TV después del partido. El guardameta, de 20 años, dio un paso al frente en el London Stadium el cumpleaños de su madre, culminando un recorrido de 14 años por la academia del club.
A pesar de la ajustada derrota, Herrick firmó una actuación comprometida ante un rival de la Premier League.
El joven portero asumió toda la responsabilidad por el gol de la victoria de Oscar Bobb, al tiempo que elogió el esfuerzo de sus compañeros.
- IPS
Portero impulsado por el legado de Miklosko
En declaraciones a West Ham TV tras el partido, Herrick reveló que el icono del club Ludek Miklosko le había inspirado desde que se incorporó a la academia con seis años. Después de haber compartido tiempo con el exinternacional checo en giras de categorías inferiores, Herrick declaró que sueña con igualar el récord de porterías a cero de Miklosko.
También expresó su deseo de ganarse el mismo cariño duradero de los aficionados del West Ham.
«Está ahí arriba entre los que más porterías a cero han dejado en la historia del West Ham y, dicho con todo el respeto, quiero superarlo», declaró Herrick a West Ham TV. «Escuchas a los aficionados cantar sobre él en cada partido. A eso aspiras como jugador del West Ham, quieres escuchar a los aficionados corear tu nombre».
Canterano, con ganas del derbi ante el Millwall
Herrick centró inmediatamente su atención en el esperado duelo del sábado contra el Millwall en The Den. El partido supone el primer enfrentamiento entre los rivales londinenses desde 2012, cuando el West Ham logró una victoria por 2-1.
Tras crecer viendo historias y películas sobre la famosa rivalidad, incluidas cintas icónicas sobre hooligans como Green Street y The Football Factory, el joven guardameta está deseando vivir el ambiente en primera persona.
El Millwall afronta el encuentro buscando una reacción después de haber encajado cuatro derrotas en sus últimos seis partidos entre todas las competiciones.
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El joven portero abraza su desarrollo bajo las órdenes del cuerpo técnico
Herrick subrayó su determinación de aprender de su experiencia en el debut y seguir mejorando bajo la dirección de los entrenadores del primer equipo Rui Barbosa, Bill Lepine y el técnico Nuno Espirito Santo.
El West Ham afronta el derbi del sábado con cuatro puntos de ventaja al frente de la clasificación del Championship.
«Es un resultado decepcionante esta noche, pero con un gran partido el sábado contra el Millwall, no veo la hora», añadió Herrick a West Ham TV sobre el choque. «He visto películas, me han contado historias y por fin voy a poder vivirlo de verdad y participar también en ello, algo que me hace mucha ilusión».
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