El primer escándalo concreto se produjo a raíz del caso de Thiago, el jugador favorito de Guardiola, quien sufrió una rotura parcial del ligamento medial en la primavera de 2014. En un principio se habló de un parón de dos meses como máximo, pero a Thiago y a Guardiola eso no les parecía lo suficientemente rápido. Sin el permiso de Müller-Wohlfahrt, Thiago se sometió a una inyección de cortisona y factores de crecimiento en el ligamento medial, administrada por el médico español Ramón Cugat.
Sin embargo, esto no aceleró la recuperación; al contrario, Thiago volvió a lesionarse en el mismo lugar. Incluso Guardiola admitió más tarde que el tratamiento de Cugat «quizá fue un gran error». Thiago estuvo finalmente de baja casi un año, y en el segundo partido tras su regreso se produjo el siguiente escándalo.
Abril de 2015, cuartos de final de la Copa DFB contra el Bayer Leverkusen. Cuando Benatia sufrió una lesión muscular, Guardiola se giró hacia el banquillo y, al parecer, aplaudió con sarcasmo en dirección al equipo médico. Tras el partido, calificó la situación de las lesiones de «crítica, muy crítica». A la semana siguiente, el FC Bayern viajó a Oporto para disputar un partido de la Liga de Campeones; ese iba a ser, por el momento, el último desplazamiento de Müller-Wohlfahrt.
A petición de Jupp Heynckes, Müller-Wohlfahrt regresó en 2017 al campeón alemán y se despidió definitivamente tres años más tarde, sin que el club le rindiera un gran homenaje ni le diera una despedida. Eso fue «humanamente decepcionante», como admitió el año pasado. Según él, cayó en una depresión; la forma en que se produjo su salida le «afectó profundamente».
«El entorno del negocio del fútbol se me había vuelto cada vez más ajeno, esos salarios y fichajes astronómicos que se pagan hoy en día. El deporte profesional se ha vuelto más frío e impersonal. Hay menos camaradería», afirma hoy sobre sus motivos de entonces.
«Antes», el FC Bayern funcionaba «como una familia». En aquel momento, él ya simplemente no tenía esa sensación. Sin embargo, se mostró benévolo con respecto a la evolución actual, lo que se debe especialmente a su valoración de Vincent Kompany, «discípulo» de Guardiola. Bajo su mando, «por suerte, el ambiente vuelve a ser algo más familiar, según he oído. Eso me alegra».