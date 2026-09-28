«He perdido mi paz y mi tranquilidad»: Vozinha, héroe de culto de Cabo Verde en el Mundial, revela el lado oscuro de la fama viral de la noche a la mañana

Reflexionando sobre el torbellino de fama instantánea que puso patas arriba su vida cotidiana, el jugador de 40 años habló sobre la pérdida de su libertad personal en una entrevista con The Observer.

Al detallar la incesante atención fuera del terreno de juego, Vozinha dijo: "He perdido mi paz y mi tranquilidad. Ya no tengo privacidad, o al menos mucha menos que antes. Ahora salgo, voy a un restaurante, y siempre hay alguien que quiere hacerse una foto conmigo o me pide un autógrafo. O, peor aún, alguien me está grabando. Eso es lo que más ha cambiado en mi vida, y no creo que pueda hacer nada al respecto".

Al recordar el surrealista momento en que su teléfono echó humo en el vestuario, añadió: "Un miembro del personal de catering del equipo se me acercó y me dijo que tenía mil millones de seguidores. No tenía ni idea de lo que estaba hablando; pensé que estaba bromeando, pero insistió. Más tarde, fui a hacer algunas entrevistas en la zona mixta y una periodista de CazeTV me preguntó si sabía lo que estaba pasando. Me enseñó su teléfono y fue entonces cuando vi que tenía más de un millón de seguidores".