Mbappe nunca ha sido de los que rehúyen las grandes expectativas, y ahora el delantero del Madrid se apoya en el revuelo que rodea sus opciones de ganar el primer Balón de Oro de su carrera. La confianza del francés está respaldada por un historial estadístico asombroso en el torneo de este verano. A pesar de que Francia acabó cuarta, Mbappe se aseguró la Bota de Oro con 10 goles, elevando su total en la competición a 22. Esta hazaña le convirtió oficialmente en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo, un récord que ha impulsado de forma significativa su posición ante la opinión pública.

«Por supuesto, hice mucha historia este verano en la competición más importante del deporte, pero ya veremos. Tengo la sensación de que es un buen año para eso, pero aún queda mucho tiempo y la gente es libre de votar a quien considere el mejor jugador del mundo», declaró Mbappe.