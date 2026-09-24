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«¡He ganado más títulos que nadie!», Fabian Ruiz presenta su candidatura al Balón de Oro tras una temporada cargada de trofeos
Las ambiciones individuales, impulsadas por el éxito colectivo
Ruiz no esconde su deseo de alcanzar la cima del fútbol mundial tras un periodo de enorme éxito tanto con su club como con su selección. En los últimos 12 meses, el centrocampista español ha construido un palmarés inigualable, al conquistar la Ligue 1, la Champions League, la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA con el Paris Saint-Germain, además de levantar la Copa del Mundo con España este verano.
«En el Balón de Oro, espero apuntar lo más alto posible... He ganado casi todos los títulos en juego», explicó Ruiz durante su entrevista con Radioestadio Noche. El ex del Napoli se apoya claramente en la enorme cantidad de títulos que ha conquistado recientemente, al sugerir que su impacto en equipos ganadores es su mayor baza en la carrera. Además, reforzó esta idea al afirmar: «Soy yo quien ha ganado más títulos, pero dejo la campaña a otros». Este enfoque equilibrado demuestra su confianza sin necesidad de una agresiva cruzada mediática.
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Cuestionando el sesgo hacia los atacantes en los premios
La estrella del PSG amplió sus reflexiones al hablar con AS, cuestionando por qué un jugador de su perfil no puede soñar con ganar el Balón de Oro. Ruiz ha sido una figura clave para los campeones franceses, participando en los ocho partidos disputados en todas las competiciones hasta ahora esta temporada, en los que ha aportado un gol y dos asistencias mientras continúa su búsqueda de reconocimiento individual.
Ruiz dijo a AS: «¿El Balón de Oro? Bueno, ¿por qué no? La verdad es que, colectivamente, he sido el jugador más exitoso. Creo que he ganado siete en los últimos años. El Balón de Oro es un título muy bonito que todo jugador sueña con ganar. Estoy feliz de que la gente hable de mí, de que se reconozca mi trabajo. Y luego, intentaré terminar lo más arriba posible en la clasificación y, por qué no, soñar con ello. Creo que un defensa o un portero son igual de importantes que un atacante. En los últimos años hemos visto imponerse a Modric y Rodrigo».
Poniendo las cifras en perspectiva
Aunque algunos puedan considerar atrevidas sus declaraciones, Ruiz insiste en que las estadísticas sobre su palmarés hablan por sí solas. Al fijarse como objetivo ese prestigioso premio, el centrocampista aspira a convertirse en apenas el tercer jugador en la historia del Paris Saint-Germain en ganar el Balón de Oro, después de Lionel Messi en 2021 y Ousmane Dembele el año pasado, además de ser solo el cuarto español en conquistar el trofeo, uniéndose a un grupo de élite junto a Alfredo Di Stefano, Luis Suarez y Rodri.
«Espero que algún día yo también pueda ganar un título individual... este año, soy yo quien ha ganado más títulos», añadió en su comparecencia ante los medios. Al poner el foco en su papel como ganador, Ruiz intenta desviar el relato de las métricas puramente goleadoras hacia una contribución total a la victoria.
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Una base humilde detrás de la gloria
A pesar de su creciente estatus y de su aspiración pública al Balón de Oro, Ruiz mantiene los pies en el suelo y rinde un sentido homenaje a sus orígenes: «Todo lo que soy y todo lo que he conseguido se lo debo a mi madre, a todo lo que ha hecho por mí». A medida que se acerca la ceremonia del lunes, 26 de octubre de 2026, en Londres, el español esperará que su combinación única de técnica de élite y un palmarés inigualable sea suficiente para convencer a los votantes de que es, efectivamente, el mejor jugador del mundo.
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