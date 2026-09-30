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«He formado parte de algo durante 16 años»: el capitán del Mundial 2026 Tim Ream anuncia su retirada de la selección de Estados Unidos
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¿Qué pasó?
En declaraciones a los medios el martes en su ciudad natal de St. Louis, Ream confirmó que se retiraba de la selección nacional tras 16 años representando a Estados Unidos. Entre todos los jugadores de campo que han representado a la USMNT, solo DaMarcus Beasley tiene un intervalo más largo entre su primera y su última internacionalidad, ya que el debut de Ream con la USMNT se produjo allá por noviembre de 2010.
La carrera internacional de Ream, sin embargo, fue de todo menos lineal. Después de sumar siete internacionalidades en 2010 y 2011, no volvió a jugar hasta 2014, después del Mundial de ese año. Luego no jugó en absoluto en 2018 antes de sumar 14 internacionalidades en 2019. Después, tras apenas seis internacionalidades en los dos años siguientes, fue una sorprendente vuelta para el Mundial de 2022, donde regresó directamente al once titular de la USMNT en Qatar.
Luego fue un fijo en el camino hacia el Mundial de 2026 y terminó siendo el capitán del equipo mientras fue titular en cuatro partidos en el torneo del pasado verano, el último con la USMNT.
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Lo que dijo Ream
«Sé que en el pasado he dicho que no me retiraría de la selección hasta retirarme completamente del fútbol, pero los chavales son cada vez más jóvenes, y no me refiero a mis propios hijos», dijo Ream. «Esto se ha hablado antes de esta concentración. Se habló de que ya no sería jugador de la selección, así que es una retirada. Hemos utilizado la palabra “reconocimiento”. No teníamos muy claro cómo queríamos etiquetarlo, pero sí, eso es todo para mí.
«Estoy orgulloso de haber formado parte de algo durante 16 años, pero ha llegado el momento de dar un paso al lado y dejar de jugar con la selección».
- Anadolu Agency
Los momentos clave
Además de representar a Estados Unidos en dos Copas del Mundo, Ream también ganó dos títulos con Estados Unidos, alzando la Liga de Naciones de la CONCACAF en 2020 y 2024. Sin embargo, no hay un momento concreto del que se sienta más orgulloso.
«Es lo que hace que el viaje sea el viaje», dijo. «No hay una sola cosa que pueda señalar y decir: “Oh, me alegro muchísimo de que pasara eso”. Puedo decirte que los últimos cuatro años han sido la etapa que más he disfrutado con la selección, y eso no quiere decir que haya sido mejor que el resto, pero sí la más disfrutable.
«Miro aquellas otras etapas que fueron difíciles y pienso: “Sí, superaste la turbulencia y lo que fuera que fuese, los contratiempos, y saliste al otro lado, y seguiste empujando y perseverando”. No creo que pueda separar unos momentos de otros... Todo pasó porque pasó y, al final del día, todavía pude estar aquí después de representar a mi selección durante 16 años, incluso con los altibajos”».
- Newscom World
¿Qué viene después?
Aunque el defensa, de 38 años, ha puesto fin a su carrera internacional, sigue en su club, el Charlotte FC.
«No he tomado una decisión», dijo Ream. «No estoy del todo seguro de lo que va a pasar... Queremos intentar ganar un título. Tenemos un buen grupo en ese vestuario y hemos estado jugando bien, encadenando una buena racha, así que ese es el objetivo.
«Y luego, una vez que termine la temporada, ya se verá a partir de ahí, pero no será una decisión tomada ni comunicada hasta que se haya chutado el último balón».
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