AFP
Traducido por
«He estado disfrutando de nuestras sesiones»: una estrella del Manchester City se sincera sobre su vida bajo las órdenes del nuevo técnico Enzo Maresca
Maresca da a Gonzalez una nueva oportunidad
Gonzalez demostró su enorme potencial para convertirse en un pilar central del centro del campo del City tras una actuación impresionante contra el Inter, pese a que el City acabó perdiendo en los penaltis después de un empate 1-1 en el tiempo reglamentario. El centrocampista español de 24 años, que llegó procedente del FC Porto en febrero de 2025, había tenido dificultades anteriormente para disponer de minutos con regularidad bajo las órdenes de Pep Guardiola. El nombramiento de Maresca ofrece ahora a Gonzalez una nueva oportunidad para demostrar sus capacidades en el once titular del Manchester City.
- Getty Images Sport
«He estado disfrutando de nuestras sesiones»
En declaraciones a la página web oficial del club, Gonzalez subrayó que toda la plantilla se está adaptando a la metodología de entrenamiento de Maresca. Al hablar sobre el proceso de adaptación del equipo, Gonzalez explicó: "No sabremos todo lo que podríamos aprender durante el año antes de la primera semana de la temporada. Pero incluso cuando haya pasado un año, siempre seguiremos aprendiendo.
"Eso es el fútbol y eso es la vida. No es fácil porque algunos jugadores llegarán en la misma semana de la Community Shield, pero para los que estamos aquí desde el primer día va a ser más fácil estar preparados para ese partido".
Sobre su relación con el nuevo entrenador, Gonzalez añadió: "He estado disfrutando de nuestras sesiones con Enzo. Obviamente hay diferencias con respecto al año pasado con Pep, pero hay muchas similitudes en la forma en que estamos jugando. Es la misma idea general de presión alta, recuperar el balón lo más rápido posible y dar muchos pases.
"Es importante que mantengamos el mismo nivel con el que hemos jugado en los últimos años y esa ambición. Creo que esas son las ideas de Enzo y me encanta. La temporada es muy larga, así que tenemos que seguir estando preparados para adaptarnos a las cosas nuevas que nos pide Enzo".
Un centrocampista presenta su candidatura al dominio
La impresionante actuación de Gonzalez como mediocentro defensivo quedó patente en la segunda parte contra el Inter, con su presencia aportando un equilibrio vital después de que un centro del campo del City con Tijjani Reijnders y Mateo Kovacic tuviera problemas en el primer periodo. Su utilización como número seis permitió a Rico Lewis meterse por dentro hacia el centro del campo e impulsar con fluidez la progresión del balón. En medio de la competencia en la medular y de la incertidumbre en torno al futuro de Rodri, la comprensión táctica de Gonzalez y su idoneidad para el sistema de presión alta de Maresca representan una gran oportunidad para asentarse como una opción principal y no como un jugador secundario.
- Nexpher Images
Se acerca la prueba de la Community Shield
El City pondrá a prueba el grado de preparación del nuevo sistema de Maresca en su primer partido oficial, la Community Shield contra el Arsenal el 16 de agosto. Gonzalez tiene muchas opciones de ser titular por su participación constante desde el primer día de la pretemporada del club. La consistencia a la hora de ejecutar el plan táctico del entrenador, junto a una distribución precisa del balón, será clave para que el centrocampista se afiance con un puesto habitual en la Premier League.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias