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Malik Tillman GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

«He demostrado lo que soy capaz de hacer»: el calcetín ensangrentado de Malik Tillman, la tecnología de lectura de ondas cerebrales y las innumerables horas de entrenamiento impulsaron el tiro libre de sus sueños con la selección estadounidense

Analysis
USA
World Cup
M. Tillman
FEATURES
USA vs Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina

La estrella más discreta de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos protagonizó el momento más espectacular de la victoria en los dieciseisavos de final, y demostró que su gran salto a la fama ha sido fruto de años de esfuerzo.

SANTA CLARA, California -- Antes de anotar su gol soñado, Malik Tillman sintió dolor: le habían pisado y, al instante, supo que era grave. Tan grave que tuvieron que cortarle la bota derecha y ponérsela nueva. Incluso después del partido, Tillman aún mostraba un calcetín ensangrentado con un gran agujero. Hasta Curt Schilling se habría sonrojado al ver su pie.

«Alguien me pisó», dijo Tillman entre risas. «Solo es dolor».

El dolor se desvaneció pronto, para fortuna de la selección estadounidense. Con el calcetín ensangrentado y una bota nueva, Tillman lanzó el tiro libre más importante de su vida. No falló: el balón superó la barrera de Bosnia y Herzegovina y clasificó a Estados Unidos a los octavos de final del Mundial.

Su tanto puso el 2-0 cuando el equipo jugaba con diez, tras la polémica roja a Folarin Balogun. Durante más de 30 minutos Estados Unidos tuvo que aguantar y defender. Fue una prueba de carácter, y la superó.

¿Parte del motivo? El talento de Tillman, uno de los jugadores más destacados del torneo. El miércoles, tras varios partidos como héroe anónimo, el centrocampista vivió un momento que pasará a la historia.



«Ayer habría dicho que no, pero llevaba soñando con este partido», admitió Tillman tras el encuentro. «Soñaba con lanzar un tiro libre y marcar».

Eso fue precisamente lo que hizo el miércoles. Y la verdad es que hacía tiempo que se esperaba ese momento.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El gran objetivo

    Tras el partido, Tillman admitió que no estaba contento con su actuación. La razón era irónica.

    «No estaba satisfecho en el descanso», admitió, «sobre todo por mis jugadas a balón parado».

    Quizá se guardaba lo mejor para el final. En el 82, tras una falta de los bosnios al borde del área, Tillman y Antonee Robinson se plantaron frente al balón. Robinson avanzó medio paso, pero Tillman retrocedió unos cuantos antes de soltar un derechazo que superó la barrera.

    «Su equipo es enorme», dijo Chris Richards tras el partido. «Creo que la estatura media de la barrera rondaba los 6 pies y 6 pulgadas, así que fue realmente increíble que él lograra lanzarla por encima».

    El portero bosnio Nikola Vasilj no lo vio llegar y, aunque saltó, no pudo alcanzarlo.

    «El segundo gol llegó justo cuando teníamos el balón y controlábamos el partido», explicó Vasilj. «Empezábamos a crear ocasiones y, de repente, encajamos ese segundo gol».

    El tanto dio a Estados Unidos una ventaja de 2-0 que ya no perdería. El público, tenso tras ver a su equipo con diez hombres durante 18 minutos, estalló de alegría.

    Cuando el balón entró, la afición local exhaló y los jugadores se relajaron.

    «Es un momento muy importante», admitió Christian Pulisic. «Tendríamos que haber defendido hasta el final, pero su gol nos dio margen y mucha confianza».

    Haji Wright añadió: «Estamos muy contentos por Malik. Ese gol nos decidió el partido y, en cierto modo, calmó los nervios que había en el estadio».

    Fue un gol único en un momento único, aunque el tiro libre no lo fue.

    • Anuncios
  • USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Los ingredientes de un momento

    Richards asegura que ha visto ese mismo tiro libre mil veces. Después de cada sesión, Tillman se queda en el campo. Se coloca el equipo que usa el cuerpo técnico de la selección masculina de EE. UU. para medir sus ondas cerebrales y entrena las jugadas a balón parado. Esa tecnología permite a los analistas ver cómo reacciona el cerebro de Tillman en esos momentos. Según Richards, ya cuentan con una gran cantidad de datos.

    «Es mucho entrenamiento, tío», dijo. «Esos chicos entrenan muchísimo. Tenemos unas máquinas que miden las ondas cerebrales. Yo no lanzo tiros libres, así que no lo sé, pero Malik lo hace mucho. Fue genial ver que daba sus frutos».

    Weston McKennie añadió: «Le he visto trabajar eso en los entrenamientos un sinfín de veces».

    Por eso, cuando se plantó frente al balón, mostró calma. Habló brevemente con Robinson sobre la colocación y asumieron el control. El centrocampista del Bayer Leverkusen no se abrumó, pues el momento le resultó familiar.

    «Hemos repasado todas las opciones para ese tiro libre», admitió. «Podíamos pasar por debajo de la barrera, lanzar al lado del portero o superar la barrera. Algunos dudaban de que pudiera elevarla, pero lo había entrenado».

    Quienes han presenciado esas sesiones de entrenamiento se alegraron al verle aprovechar la ocasión. No fue solo por el gol o su importancia, sino por la persona que lo marcó.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un Malik diferente

    El verano pasado, Tillman llegó a la Copa Oro con algo que demostrar. La crítica era clara: a pesar de su calidad en su club, aún le faltaba un momento decisivo con la selección estadounidense. Llegó decidido a cambiar eso. Al final del torneo, lo había conseguido, y más de una vez.

    Así lo ve Tim Ream, quien lo considera uno de los mejores del equipo. Sus tres goles y su inclusión en el Equipo Ideal del Torneo respaldan esa opinión.

    Tras fallar un penalti en cuartos contra Costa Rica, volvió a lanzarse y lo transformó.

    «La Copa Oro fue clave para él», afirmó Ream. «El penalti fallado ante Costa Rica fue duro, pero ahora lo ves y juega con soltura y tranquilidad. Es increíble verlo. Hemos hablado de que siempre lo tuvo dentro; solo necesitaba confianza. Ahora la tiene».

    Sigue siendo callado y algo tímido, pero, como señala Ream, ahora muestra una confianza nueva dentro y fuera del campo. El propio Tillman lo confirma.

    «En el campo soy distinto», admite con una sonrisa. «No suelo mostrar emociones, pero cuando marqué ese gol todos lo vieron. Es una sensación fantástica y un gran orgullo».

    Para el resto de la selección estadounidense también fue un momento de orgullo, pues su camino en este Mundial continúa.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un puesto en el equipo

    Tras la victoria de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, McKennie no se aguantó. Al ver el estado del pie de Tillman, decidió gastarle una broma al «Jugador del partido» del miércoles.

    «Intenté convencerle de que se echara un poco de alcohol isopropílico», dijo McKennie, «y él me contestó: “Ni hablar”».

    Un momento divertido entre dos compañeros del centro del campo y dos de las figuras más destacadas de este verano. Al llegar a la fase eliminatoria, Tillman había sido la figura más destacada, aunque algo menos aclamada. Pero eso ya no es así.

    «Hoy he demostrado lo que puedo hacer», afirmó.

    Sin Balogun para la siguiente ronda, Estados Unidos necesitará que otro jugador dé un paso al frente. Será un esfuerzo de equipo, afirmaron. El plantel tiene 26 jugadores y los que enfrenten a Bélgica estarán preparados.

    Al final, el partido podría decidirse por un momento de magia de un jugador especial. ¿Podría ser Tillman? Con la confianza de su gol del miércoles, ¿por qué no?

    «Obviamente, ha estado jugando muy bien», dijo Ream. «Diría que, aparte de los goles de Balo, ha sido uno de nuestros mejores jugadores. Hace el trabajo sucio y luego hace que lo difícil parezca fácil. Solo quería sentirse parte del equipo; es un chico tranquilo, pero ha progresado a pasos agigantados».

    La bota rota, por su parte, pasará al Museo de la FIFA, tal como informó la Federación Estadounidense de Fútbol. Quedará ligada a un momento histórico, al igual que su dueño.

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