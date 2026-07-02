«He demostrado lo que soy capaz de hacer»: el calcetín ensangrentado de Malik Tillman, la tecnología de lectura de ondas cerebrales y las innumerables horas de entrenamiento impulsaron el tiro libre de sus sueños con la selección estadounidense

SANTA CLARA, California -- Antes de anotar su gol soñado, Malik Tillman sintió dolor: le habían pisado y, al instante, supo que era grave. Tan grave que tuvieron que cortarle la bota derecha y ponérsela nueva. Incluso después del partido, Tillman aún mostraba un calcetín ensangrentado con un gran agujero. Hasta Curt Schilling se habría sonrojado al ver su pie.

«Alguien me pisó», dijo Tillman entre risas. «Solo es dolor».

El dolor se desvaneció pronto, para fortuna de la selección estadounidense. Con el calcetín ensangrentado y una bota nueva, Tillman lanzó el tiro libre más importante de su vida. No falló: el balón superó la barrera de Bosnia y Herzegovina y clasificó a Estados Unidos a los octavos de final del Mundial.

Su tanto puso el 2-0 cuando el equipo jugaba con diez, tras la polémica roja a Folarin Balogun. Durante más de 30 minutos Estados Unidos tuvo que aguantar y defender. Fue una prueba de carácter, y la superó.

¿Parte del motivo? El talento de Tillman, uno de los jugadores más destacados del torneo. El miércoles, tras varios partidos como héroe anónimo, el centrocampista vivió un momento que pasará a la historia.









«Ayer habría dicho que no, pero llevaba soñando con este partido», admitió Tillman tras el encuentro. «Soñaba con lanzar un tiro libre y marcar».

Eso fue precisamente lo que hizo el miércoles. Y la verdad es que hacía tiempo que se esperaba ese momento.