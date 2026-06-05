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Enrique RiquelmeGetty Images
Jochen Tittmar

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«He dado mi palabra»: el candidato a presidir el Real Madrid sorprende con su última declaración sobre sus promesas de fichajes

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Fichajes
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E. Haaland

En la reñida carrera por la presidencia del Real Madrid, el candidato menos favorito, Enrique Riquelme, responde a los desmentidos del Manchester City y del entorno de Erling Haaland con una declaración de guerra sin precedentes.

Riquelme prometió fichar a Erling Haaland y a Rodri, del Manchester City, si ganaba las elecciones. El club inglés y el padre del jugador lo desmintieron con enfado. Ahora, el candidato responde en una entrevista con el diario AS.

  • «Eso forma parte del juego. Debemos proteger al jugador; lo hablamos antes y después con Pablo Barquero, su representante. Las circunstancias de Rodri no son las mismas que las de Haaland, que tiene una cláusula», afirmó Riquelme.

    Así, el directivo confirma gestiones previas. En España, prometer fichajes millonarios antes de las elecciones es habitual. 

    Anuncios históricos, como el fichaje de Luis Figo en 2000 por Florentino Pérez, han decidido elecciones. Aun así, muchos observadores y socios ven las promesas de Riquelme con escepticismo y las tachan de regalos electorales insostenibles.

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  • Enrique RiquelmeGetty Images

    Riquelme se pronuncia sobre la promesa de fichaje

    Para contrarrestar la acusación de falta de credibilidad, Riquelme se ha pronunciado de nuevo. Quiere que se le tome en serio y, para ello, pone en juego su propio patrimonio.

    «No pondré en riesgo mi reputación personal ni profesional. He dado una garantía personal: si no cumplo alguna de estas promesas, pagaré de mi bolsillo la cuota de los 100 000 socios del Real Madrid, y está certificado ante notario», afirmó.

  • Florentino Pérez planea un fichaje estrella para el Real Madrid

    Según «AS», el compromiso legal es de 15 millones de euros. Si Riquelme gana el domingo y luego no presenta a Haaland y Rodri con la camiseta blanca, los abonados no pagarán su cuota el próximo año; la factura recaerá sobre el presidente en funciones. 

    Pérez, en el programa Horizonte, anunció una oferta récord de 150 millones por una “superestrella del nivel de Cristiano Ronaldo”.

    Sin embargo, asegura que no se trata de Haaland: «El martes presentaré a un gran club de la Liga de Campeones una oferta importante por un jugador que supondría el mayor traspaso de la historia del Madrid. Al menos 150 millones de euros».

  • Real Madrid CF v Sevilla FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Los fichajes más caros del Real Madrid

    JugadorPosiciónProcedenciaAñoFichaje
    Jude BellinghamCentrocampistaBorussia Dortmund2023127 millones de euros
    Eden HazardCentrocampistaFC Chelsea2019120,8 millones de euros
    Gareth BaleDelanteroTottenham Hotspur2013101 millones de euros
    Cristiano RonaldoDelanteroManchester United200994 millones de euros
    Aurelien TchouameniCentrocampistaAS Mónaco202280 millones de euros
    Zinedine ZidaneCentrocampistaJuventus200177,5 millones de euros
    James RodríguezCentrocampistaAS Mónaco201475 millones de euros
    KakáCentrocampistaAC Milan200967 millones de euros
    Luka JovićDelanteroEintracht de Fráncfort201963 millones de euros
    Dean HuijsenDefensaAFC Bournemouth202462,5 millones de euros