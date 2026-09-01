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¡Hazte a un lado, Kylian Mbappe! Lamine Yamal pulveriza un récord de larga data mientras la joya del Barcelona hace historia goleadora en Europa
La joya del Barcelona establece un nuevo estándar europeo
La irrupción de Yamal sigue dejando boquiabierto al mundo del fútbol, ya que el extremo español alcanzó el medio centenar de goles de una forma récord. Durante una contundente victoria por 5-2 ante el Rayo Vallecano, la superestrella adolescente marcó dos tantos para elevar su cuenta oficial con el Barcelona a 51 goles. Con ello, se convirtió oficialmente en el jugador más joven de la historia de las cinco grandes ligas europeas en alcanzar la barrera de los 50 goles.
Al lograr este hito con solo 19 años y 49 días, Yamal ha establecido un nivel de productividad que pocos esperaban tan pronto en su carrera. El club catalán confirmó el récord poco después del pitido final, señalando que su valiosa perla de la cantera es ahora el jugador más joven de la ilustre historia del Barcelona en conseguir semejante hazaña. Su actuación ante el Rayo fue un reflejo de su talento, con un disparo a la escuadra en el minuto 21 antes de cerrar el partido con un gol en los últimos minutos.
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Superando a Mbappé y Haaland
Lo que hace verdaderamente asombroso el logro de Yamal es el calibre de los jugadores a los que ha conseguido superar. Al llegar a los 50 goles con 19 años y 49 días, ha batido con claridad el récord que antes ostentaba la estrella del Real Madrid Kylian Mbappe. El francés, que durante su etapa en el Monaco y el PSG era considerado ampliamente la referencia del gol precoz, no alcanzó su tanto número 50 hasta los 19 años y 241 días.
Además, la máquina de hacer goles del Man City, Haaland, también queda por detrás del nuevo récord del español. El internacional noruego, conocido por su eficacia de cara a puerta, alcanzó la barrera de los 50 goles cuando tenía 20 años y 196 días. Al superar esas cifras, Yamal ha consolidado su estatus como el atacante joven más peligroso del planeta, demostrando que su impacto en la élite del fútbol europeo no es solo algo pasajero, sino un periodo sostenido de dominio.
A la sombra del legado de Messi
Dentro de los pasillos del Barcelona, las comparaciones con Lionel Messi son inevitables, pero Yamal está logrando de forma notable mantenerse por delante del ritmo inicial del argentino. El legendario número 10, que ganó ocho Balones de Oro, no alcanzó la barrera de los 50 goles con el Barça hasta los 21 años. Yamal también ha superado a otras leyendas del club, como Josep Escola, que alcanzó ese hito con 20 años.
Como si fuera poco, apenas unas horas después de que Messi anunciara su retirada internacional, Yamal pareció rendir un precioso homenaje sobre el césped a su predecesor. El adolescente evocó al argentino en su primer gol, recortando hacia dentro para perfilarse con la izquierda antes de sacar un espectacular disparo a la escuadra.
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Una trayectoria sin techo
Desde que hizo su debut profesional en abril de 2023 con 15 años, la carrera de Yamal ha seguido una curva ascendente que desafía la lógica tradicional. Ya ha saboreado el éxito internacional, al conquistar los trofeos del Mundial y de la Eurocopa con España y ser nombrado Jugador de la Temporada de La Liga. Su doblete ante el Rayo Vallecano es simplemente el último capítulo de una historia que parece destinada a la grandeza.
Mientras el Barcelona continúa su búsqueda de volver a la cima del fútbol europeo, contar con un plusmarquista como Yamal al frente genera un enorme optimismo entre la afición culé. Superada ya la barrera de los 50 goles, el foco pasa a cuántos récords más puede pulverizar este adolescente. Si sigue a este ritmo, no solo competirá con los fantasmas del pasado del Barcelona, sino que establecerá un listón que quizá ningún otro jugador joven de la era moderna pueda igualar.
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