Kai Rooney, hijo del legendario delantero del Manchester United y de la selección inglesa Wayne, pone de manifiesto la delgada línea que separa la humildad del deseo de destacar: cuando le preguntan si es tan bueno como su padre, no responde que no, sino simplemente que es «un jugador diferente». Y, de hecho, lo es, ya que juega de extremo derecho y es zurdo. En el equipo sub-18 del Manchester United, con un año menos de la edad requerida, ya ha disputado siete partidos y marcado dos goles en 140 minutos, debutando en Old Trafford en la FA Youth Cup.
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Hazaña del hijo de Rooney: juega una parte con el equipo sub-16 y otra con el sub-18 del Manchester United, y suma 5 goles y 2 asistencias
LA HAZAÑA DE KAI
Hace unos días, Kai logró una hazaña que no está al alcance de cualquiera: primero saltó al campo con el equipo sub-16 contra el Blackburn, jugó una parte, marcó dos goles y dio dos asistencias. Después, también jugó con el equipo sub-18, de nuevo contra el Blackburn, entrando en el minuto 63 y volviendo a marcar un gol.
JJ GABRIEL TAMBIÉN BRILLA
En el partido de la categoría sub-18 también marcó JJ Gabriel, uno de los talentos que Goal ha incluido en la NXGN, la lista de los 50 mejores jóvenes del mundo, encabezada por tercer año consecutivo por Lamine Yamal.