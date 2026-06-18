«¡Haz lo que te he dicho!»: se filtró la bronca de Thomas Tuchel a una estrella de Inglaterra durante la victoria mundialista ante Croacia

El tranquilo debut de Tuchel al frente de Inglaterra en el Mundial se interrumpió a los 17 minutos del partido contra Irán en el Grupo L, en el Dallas Stadium. Aunque los Tres Leones ganaban 1-0, el exentrenador del Chelsea se enfureció porque el portero Jordan Pickford no siguió sus instrucciones de salida de balón.

Según Geoff Shreeves, de Fox, en la banda, el momento crítico llegó cuando Pickford se desequilibró hacia la izquierda. En vez de pasar al lateral derecho, como se le había indicado, el portero del Everton eligió otra opción, lo que desencadenó la airada reacción de su técnico. Tuchel se plantó en el borde de su área técnica para expresar su descontento al jugador de 32 años.