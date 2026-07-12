La trayectoria de España hasta las semifinales ha fascinado al país, pero para la pareja de Yamal, lo que está en juego ha subido. Tras el anuncio de la FIFA sobre el show de la final, la influencer dejó claro que espera estar en el MetLife Stadium el 19 de julio.

La influencer sevillana publicó un mensaje viral a Yamal: «Cariño, haz lo que sea para llegar a la final. ¿Me oyes? ¡Lo que sea!».