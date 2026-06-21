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Hayden Hackney, muy codiciado, advierte sobre un posible traspaso al «club equivocado» ante los rumores que lo vinculan con el Manchester United. Se insta al mediapunta del Middlesbrough a ser «prudente» mientras crece el interés de la Premier League
«Hay que evitar la trampa del “club equivocado”», advierte Deane
El exinternacional inglés Brian Deane ha pedido a Hackney prudencia, pues los “buitres” de la Premier League ya rondan a la estrella del Middlesbrough. Tras perder 1-0 con el Hull City en la final de los play-offs, se espera que el centrocampista sea uno de los talentos locales más codiciados del verano.
En declaraciones a la web de venta de entradas para el Mundial de 2026, Deane admitió: «Es complicado porque aún es muy joven. Quizá le convenga subir de categoría para madurar, pero debe elegir bien el club», afirmó Deane a Ticombo. «En el sitio incorrecto no sumará los minutos necesarios para crecer. Sea cual sea su decisión, debe pensarla muy bien».
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La huella de Michael Carrick en Old Trafford
A pesar de las advertencias, Old Trafford sigue siendo atractivo. Se informa que Michael Carrick, exjugador del United y actual técnico del Hackney, impulsa su fichaje para reforzar el centro del campo. Su confianza en la adaptación del joven a la Premier es decisiva.
Deane admite su valor para el Boro: «Es nuestro estratega; con él, el equipo ha sido magnífico y podría aspirar a los primeros puestos. ¿Asumirá el Boro el riesgo de retenerlo sin llegar a un acuerdo de contrato? ¿O dirán: “Vale, tendremos que dejarlo marchar”? Si se va a un grande, ¿podría volver cedido?
El Everton se perfila como una alternativa estable
Aunque el United ofrece el glamour de Europa, el Everton parece un destino más seguro para que Hackney llegue al once inicial. Tras mudarse a un nuevo estadio, los Toffees buscan estabilidad, y Deane cree que el club de Merseyside es ideal para que un jugador de su perfil siga creciendo al máximo nivel.
«El Everton es un club muy estable. Su política de fichajes ofrece un entorno estable para un jugador en desarrollo, y además es muy bueno», señaló Deane. «Con David Moyes han hecho una transición paulatina al nuevo estadio, y todo ha ido bien. Sin duda es el tipo de club donde podría brillar un jugador joven como él».
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Dar prioridad al desarrollo personal frente al sueldo
Tras fallar en el ascenso, el Middlesbrough espera ofertas y el mediapunta debe elegir: pelear por su lugar en una plantilla con muchas estrellas o buscar un traspaso que le lance.
Deane subrayó que la decisión debe beneficiar tanto al jugador como al club: «Quien le asesore debe valorarlo bien; no solo por el dinero... El dinero ya llegará. Lo esencial es que la decisión sea buena para él y para el Middlesbrough; si no, mejor que se quede donde está».