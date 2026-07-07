Las exigencias salariales del jugador marfileño podrían ser decisivas. El fichaje de Goretzka aún no se cierra, en parte porque no hay acuerdo sobre su sueldo.

Goretzka pide 7 millones de euros anuales más una prima de fichaje de hasta 10 millones, pero la “Vecchia Signora” se ha puesto un tope salarial que no quiere superar.

Si la operación con el Turín fracasa, Goretzka aún tendría opciones en Italia: el Milan, con el que ya habría acuerdo, aunque la eliminación de la Champions en la última jornada complicó el fichaje. Desde España se ha mencionado al Atlético de Madrid, y también se habla de la MLS.

Su contrato con el Bayern expiró en junio tras ocho años, y aunque en los últimos años perdió protagonismo ante Kimmich y Pavlovic, la pasada Bundesliga sumó 5 goles y 4 asistencias en 31 partidos; en la Champions, en cambio, se quedó sin anotar en diez encuentros.