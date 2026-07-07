Tras confirmar su salida del Bayern Múnich durante el Mundial, Leon Goretzka congeló las negociaciones para enfocarse en la selección. Ahora se han reanudado, pero, según el experto en fichajes Fabrizio Romano, su futuro en la Juventus sigue en el aire.
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Hay varios problemas a la vez: el fichaje de Leon Goretzka por la Juventus de Turín corre el riesgo de fracasar
El experto italiano explicó en su canal de YouTube que la Juve sigue interesada en Goretzka, pero su fichaje no es prioritario.
Para Romano, la prioridad es definir el delantero y, después, fichar un portero. Solo entonces volverán a centrarse en Goretzka.
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Competencia para Goretzka: ¿Quién se ofreció por iniciativa propia a la Juventus?
Las negociaciones podrían alargarse o incluso fracasar. Goretzka no es el único centrocampista que quiere jugar con Luciano Spalletti. Según Romano, Franck Kessie también aspira a un puesto en la medular de la Juve.
Kessie, de 29 años, se midió a Goretzka y a Alemania con Costa de Marfil en el Mundial. Hasta hace poco jugaba en el Al-Ahli saudí; su contrato venció y ahora está libre.
Según Romano, el exjugador del Barcelona y el Milan se ha ofrecido por iniciativa propia a la Juventus, aunque aún no está claro si el club está interesado.
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¿Se frustra el fichaje por la Juve? AC Milan y la MLS, alternativas para Goretzka.
Las exigencias salariales del jugador marfileño podrían ser decisivas. El fichaje de Goretzka aún no se cierra, en parte porque no hay acuerdo sobre su sueldo.
Goretzka pide 7 millones de euros anuales más una prima de fichaje de hasta 10 millones, pero la “Vecchia Signora” se ha puesto un tope salarial que no quiere superar.
Si la operación con el Turín fracasa, Goretzka aún tendría opciones en Italia: el Milan, con el que ya habría acuerdo, aunque la eliminación de la Champions en la última jornada complicó el fichaje. Desde España se ha mencionado al Atlético de Madrid, y también se habla de la MLS.
Su contrato con el Bayern expiró en junio tras ocho años, y aunque en los últimos años perdió protagonismo ante Kimmich y Pavlovic, la pasada Bundesliga sumó 5 goles y 4 asistencias en 31 partidos; en la Champions, en cambio, se quedó sin anotar en diez encuentros.
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