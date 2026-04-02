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«Hay una solución para todo»: Enzo Fernández da consejos a los jóvenes mientras la estrella del Chelsea cuenta cómo la ayuda en materia de salud mental «le cambió la vida»
Un cambio de perspectiva fundamental
En una entrevista poco habitual y sincera concedida a Luzu TV, Fernández se alejó de su habitual actitud discreta para hablar del profundo impacto que ha tenido la terapia. La antigua estrella del Benfica reveló que comenzó a buscar ayuda profesional en materia de salud mental apenas tres meses antes del histórico triunfo de Argentina en el Mundial de 2022, una decisión a la que atribuye haber transformado su perspectiva tanto dentro como fuera del campo. El proceso permitió al centrocampista lidiar con las inmensas presiones del fútbol de élite. Al desarrollar una rutina de autorreflexión, encontró la manera de gestionar las enormes expectativas que conlleva jugar tanto con la Albiceleste como en la Premier League.
- AFP
Un viaje hacia el crecimiento personal
Fernández explicó que su camino hacia la claridad mental comenzó en un entorno colaborativo antes de evolucionar hacia una práctica más centrada e individualizada. Esta evolución le ayudó a desarrollar un sentido más profundo de la conciencia de sí mismo a medida que su carrera se aceleraba en la escena internacional.
«Empecé a ver a un psicólogo tres meses antes del Mundial. Me cambió la vida», confesó Fernández. «Empiezas a expresarte, a hablar con alguien sobre lo que te está pasando, lo que sientes, lo que haces a diario y lo que me ocurre cuando me siento así».
«Empecé con sesiones de coaching en grupo y luego nos reuníamos para sesiones individuales. Me ayudó mucho a desarrollar la conciencia; con el tiempo empecé a sentirme mucho mejor y hoy en día no puedo prescindir de ello».
Acabar con el estigma para la próxima generación
Aprovechando su papel como estrella de la Premier League, el argentino quiso enviar un mensaje a sus seguidores más jóvenes. Habló de la importancia de acabar con el estigma que rodea a la terapia, animando a quienes luchan con sus emociones a buscar ayuda profesional en lugar de sufrir en silencio.
«Aprovecho esta oportunidad para decirles a los jóvenes que sean conscientes de que hay una solución para todo, que pueden hablar con profesionales», añadió. «Muchas veces, el miedo y la ansiedad te impiden expresarte plenamente. Creo que es una parte muy importante no solo para ser feliz, sino también para disfrutar de la vida. Yo tenía muchos miedos, además soy un creyente muy devoto en Dios, y hoy me siento mucho más preparado para expresarme, tanto dentro como fuera del campo».
- AFP
¿Y ahora qué?
Esta temporada, el jugador de 25 años ha seguido siendo una pieza clave para el Chelsea, con 46 partidos disputados en todas las competiciones, en los que ha marcado 12 goles y ha dado seis asistencias. Ahora su objetivo es llevar al Chelsea a la Liga de Campeones la próxima temporada, ya que los Blues ocupan actualmente la sexta posición en la Premier League, a seis puntos de los cuatro primeros. Ha aprovechado el parón internacional para coquetear con un traspaso al Real Madrid, y se dice que sus compañeros de equipo están perdiendo la paciencia con él. Antes de enfrentarse al Manchester City en la liga la próxima semana, el Chelsea se medirá primero al Port Vale en los cuartos de final de la FA Cup el sábado.