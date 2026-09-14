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«Hay una razón por la que no jugaba»: Pat Nevin advierte a los aficionados del Liverpool sobre Bradley Barcola
Le cuesta convencer pese al ritmo frenético
Liverpool ha alineado a Barcola en dos de sus tres primeras apariciones en todas las competiciones, pero sus primeras actuaciones ya han suscitado duras críticas. El extremo llegó procedente del Paris Saint-Germain por una enorme cantidad de 123 millones de libras, lo que generó grandes expectativas entre la afición.
Sin embargo, Nevin insiste en que los aficionados deben moderar su entusiasmo, y habló con BetPack para señalar las evidentes debilidades de su juego en conjunto. "Espero que los aficionados del Liverpool sepan qué están fichando con Bradley Barcola", afirmó Nevin. "Hay una razón por la que no jugaba todas las semanas en el PSG."
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Graves limitaciones en la visión técnica
Aunque el comentarista admitió que Barcola posee una velocidad aterradora, cuestionó seriamente su capacidad para dar el pase final cuando de verdad importa. Nevin señaló que el extremo necesita una mejora enorme en su toma de decisiones para justificar su precio.
"Es asombrosamente, estúpidamente, ridículamente rápido. De verdad no puedo subrayar lo rápido que es este chico, destrozará defensas con su velocidad", explicó Nevin. "Pero cuando supera a las defensas, he visto a gente mejor eligiendo pases. Intentaré decirlo con delicadeza: todavía no es un futbolista acabado".
Desafíos tácticos ante planteamientos defensivos
Nevin también argumentó que la pura velocidad no será suficiente para Barcola cuando los rivales opten por defender muy atrás y no dejarle ningún espacio para desenvolverse.
El ex del Chelsea cree que la inteligencia y la creatividad son primordiales en esas situaciones tan cerradas, cualidades que considera que actualmente le faltan al fichaje de 123 millones de libras. "Lo más importante, lo que subyace a todo esto, es que también necesitas espacio para correr", concluyó Nevin. "Pero si eres realmente rápido y juegas contra un bloque bajo, no hay espacio para correr. En ese momento, necesitas habilidad e inteligencia puras, no solo velocidad".
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Demostrando que los escépticos estaban equivocados bajo las órdenes de Iraola
Barcola debe centrarse ahora en perfeccionar sus habilidades técnicas en el campo de entrenamiento bajo las órdenes de Andoni Iraola para demostrar que sus críticos están equivocados. El Liverpool tiene un calendario exigente por delante, y el extremo espera con desesperación exhibir una mejor visión de juego en sus próximos compromisos nacionales y europeos.
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