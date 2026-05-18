El domingo, el Chelsea FC confirmó lo que se veía venir: Xabi Alonso será el nuevo entrenador la próxima temporada. Muchos se preguntan: «¿Por qué se mete en esto?». Aunque hubiera dejado atrás una etapa complicada en el Real Madrid, ¿por qué elegir justo al Chelsea, otro club en crisis con potencial para el caos?
Traducido por
¡Hay una diferencia fundamental con sus predecesores! Por eso Xabi Alonso se enfrenta al próximo drama del Chelsea FC
Más allá del sueldo millonario que seguramente percibirá Alonso en su contrato de cuatro años, hasta 2030, un pequeño detalle en el comunicado oficial del Chelsea revela una ventaja adicional que podría haber inclinado la balanza a su favor. Mientras que a sus antecesores directos, Enzo Maresca y Liam Rosenior, el club los presentó como «entrenadores principales», el Chelsea llamó a Alonso «director técnico». Una diferencia que, a primera vista, parece insignificante, pero que puede tener gran importancia en el día a día.
Como “director”, Alonso tiene más poder que sus dos antecesores, sobre todo en la configuración de la plantilla y la política de fichajes. Se comenta que el español no impuso esta condición; más bien responde a un cambio estratégico de BlueCo, el consorcio que compró el Chelsea en 2022. Al asumir también funciones de director deportivo, Alonso podrá influir más y durante más tiempo en el futuro del club. Su llegada podría permitir al Chelsea mostrar la paciencia necesaria para construir, paso a paso, un equipo realmente competitivo.
A Maresca, fichado en verano de 2024 con grandes expectativas, no se le concedió esa paciencia. El italiano había devuelto al equipo a la Champions tras dos años fuera, ganó el Mundial de Clubes y, cuando fue destituido a finales de 2025, el Chelsea era quinto en la Premier; ahora ni siquiera está cerca de ese puesto.
- Getty/GOAL
Xabi Alonso vivió en el Real Madrid una experiencia similar a la de su predecesor en el Chelsea.
A pesar de todo, Maresca se marchó y, hace solo cuatro meses, el Chelsea preparó un nuevo proyecto a largo plazo. A principios de enero fichó a Liam Rosenior, que había triunfado con el Racing de Estrasburgo —también de BlueCo—, para sustituir a Maresca en Londres. «Este es un club con un espíritu único y una historia llena de títulos. Mi labor es preservar esta identidad y construir un equipo que refleje estos valores y siga ganando trofeos», afirmó al asumir.
Sin embargo, no logró armar un equipo, reto que ahora afronta Alonso. El técnico de 41 años duró solo tres meses y medio: tras un inicio prometedor, la primera racha negativa le costó el cargo. Tras siete derrotas en ocho partidos oficiales, el Chelsea lo destituyó a finales de abril pese a su contrato hasta 2032. A Rosenior le penalizó la falta de respaldo de varios jugadores clave y la falta de autoridad en el vestuario.
Un aviso para Alonso, cuyo fracaso en el Real Madrid tuvo motivos similares. Tras una etapa exitosa en el Bayer Leverkusen, el técnico de 44 años fichó el verano pasado por el Real Madrid, club en el que había jugado. Se esperaba que marcara una era en el Bernabéu, pero duró solo medio año. Meses antes de su cese ya se multiplicaban los rumores: su metodología no convencía a las estrellas. Vinicius Junior, Jude Bellingham y otros no le seguían, pese a su prestigio. Las desavenencias interpersonales frustraron cada vez más las perspectivas de éxitos deportivos duraderos; al parecer, Alonso calificó a su equipo de «guardería» debido a las constantes disputas.
¿Le aguarda un destino similar en el Chelsea? Las experiencias de Roseniors así lo sugieren, pero los Blues confían en el carisma de Alonso, forjado como jugador y campeón con el Leverkusen, muy superior al de su predecesor. En BlueCo creen que Cole Palmer y compañía seguirán al técnico. En resumen: Alonso tiene la oportunidad de motivar de verdad a los jugadores. El hecho de que, al parecer, el Chelsea lleve cuatro años observándolo de cerca habla de la confianza en sus capacidades. Sus logros en Leverkusen lo convirtieron en el entrenador soñado de Stamford Bridge, y por fin lo ficharon.
¿Está Xabi Alonso sacando el máximo partido al potencial del Chelsea?
Es lógico que Alonso vea potencial en el Chelsea: la calidad es evidente. Con Enzo Fernández y Moisés Caicedo, los Blues tienen a dos de los mejores centrocampistas del mundo, más la creatividad de Cole Palmer. A ellos se suman talentos prometedores como Estevao y Jamie Gittens en ataque, Jorrel Hato en defensa y el central Levi Colwill, quien, antes de su lesión de ligamentos, ya apuntaba a estrella.
Con la guía de Alonso, estos futbolistas pueden seguir creciendo y, gracias a sus ajustes tácticos, formar un equipo que regrese a la élite de Inglaterra y Europa. Para ello hacen falta algunos ajustes, como fichar un portero de primer nivel y dar más apoyo a Joao Pedro en ataque.
Antes de aceptar el reto, Alonso analizó en detalle la situación del Chelsea. De hecho, tras los acontecimientos alrededor de Arne Slot, podría haber sido el próximo entrenador del Liverpool FC. En Anfield, donde fue un icono como jugador y donde uno de los tres clubes de sus sueños (Real Madrid, Bayern, Liverpool) lo esperaba. Sin embargo, el fracaso en el Real Madrid quizá le hizo replantearse las cosas y optar por un club sin pasado común, donde un eventual fracaso resulte menos lesivo a nivel personal.
Pese a su fulgurante inicio como técnico, fichar por el Chelsea supone un riesgo para su carrera: un segundo fracaso en un grande de Europa dañaría su reputación. Y los desafíos en Stamford Bridge son enormes.
- Getty Images
Xabi Alonso en el Chelsea FC: una línea muy fina
La plantilla de los ingleses es abultada y tiene muchos contratos desorbitados; a menudo parece una mezcla aleatoria. Alonso debe hacer limpieza, definir en quién confía y establecer una jerarquía clara. Con tanto talento joven, también necesita más experiencia. De hecho, se rumorea que en su primer mercado de verano buscará jugadores con mentalidad de acero.
Como es sabido, en el Chelsea dispone del dinero necesario para remodelar la plantilla a gran escala. Además, el club quiere aprovechar el prestigio de Alonso para atraer a jóvenes talentosos que vean en él una oportunidad de crecimiento. Quedarse fuera de la Champions y quizá de Europa la próxima temporada hace aún más urgente este plan.
La directiva, que desde la salida de Tuchel ha quemado a cinco técnicos, deberá armar el rompecabezas con paciencia. Desde la salida de Thomas Tuchel hace tres años y medio, el club ha quemado a cinco técnicos: Graham Potter, Mauricio Pochettino, Rosenior y otros dos interinos, ninguno con éxito. El último que duró más de un año y medio fue Antonio Conte, entre 2016 y 2018.
«En mis conversaciones con los propietarios y la dirección deportiva quedó claro que compartimos las mismas ambiciones», subrayó Alonso. A partir del 1 de julio, hará todo lo posible para que el riesgo que asume en Londres dé sus frutos. La línea que separa una decisión valiente de una elección equivocada es muy fina.
Los predecesores de Xabi Alonso: los últimos cinco entrenadores del Chelsea FC
Entrenador
Toma de posesión
Fin del mandato
Partidos
Promedio de puntos
Graham Potter
8 de septiembre de 2022
2 de abril de 2023
31
1,42
Frank Lampard
6 de abril de 2023
30 de junio de 2023
11
0,45
Mauricio Pochettino
1 de julio de 2023
30 de junio de 2024
51
1,78
Enzo Maresca
1 de julio de 2024
1 de enero de 2026
92
1,97
Liam Rosenior
8 de enero de 2026
22 de abril de 2026
23
1,52