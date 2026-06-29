Schweinsteiger habló con su excompañero del Bayern Múnich, Roque Santa Cruz, quien jugó 112 partidos con Paraguay, y este le destacó las cualidades de su país.

«He hablado con Roque Santa Cruz; van a salir muy agresivos, ya tienen el cuchillo entre los dientes. Nos espera algo así», declaró Schweinsteiger en la cadena ARD.

Hay un jugador al que Alemania debe vigilar: Miguel Almirón, del Atlanta United de la MLS. «Además, tienen otras cualidades futbolísticas. Almirón, con quien jugué en la MLS, fue elegido mejor jugador de la temporada. Es un jugador increíblemente bueno, con gran técnica. Será todo un reto para nosotros», afirmó el jugador de 41 años.