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Hay total apertura sobre el regreso de Marcus Rashford al Manchester United, tras descartarse una tercera cesión
El delantero le tendió un salvavidas a Old Trafford
La situación interna de Old Trafford sobre el futuro de Rashford ha cambiado mucho. Tras dieciocho meses cedido en el Aston Villa y en el Barcelona, campeón de La Liga, el delantero de 28 años volverá a Carrington el mes que viene. Los directivos rechazan una tercera cesión, lo que le abre la puerta para jugar con el entrenador Michael Carrick.
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Se desvelan los cambios en la dinámica del equipo
En su columna «One To Watch» para The Athletic, el periodista deportivo David Ornstein destaca que, gracias a los recientes recortes de gastos, el United puede replantearse su plantilla sin la presión de vender.
Aunque antes parecía inevitable su salida, ahora la situación beneficia a jugador y cuerpo técnico. Ornstein afirmó: «Parte de la decisión depende de Marcus Rashford. El delantero inglés se reincorporará a la pretemporada del mes que viene y, de momento, estará a disposición de Carrick.
«La situación puede cambiar, pues aún no hay nada decidido. Sin embargo, hay disposición para su posible reintegración».
Los factores del mercado impiden una salida definitiva
El traspaso es complicado por la duración del contrato, las exigencias salariales y las preferencias del jugador. Rashford, vinculado al club hasta 2028, no quiere fichar por un rival nacional ni por equipos extranjeros de menor prestigio.
Ornstein añade: «El United quiere evitar una tercera cesión y el Barcelona no planea ficharlo; el jugador, de 28 años y con contrato hasta 2028, no desea ir a otro equipo de la Premier y, hoy por hoy, no hay club de un nivel que le motive a dejar el United».
- AFP
Carrick se prepara para un verano decisivo
Rashford podría jugar el 22 de agosto, cuando el United visite al Hull City en la Premier League 2026-27. La plantilla de Carrick, que sumará a Ederson del Atalanta, debe encontrar rápido su ritmo, pues llegarán más fichajes en las próximas semanas. La pretemporada le brinda a Rashford la oportunidad de recuperar la titularidad, aunque su regreso podría retrasarse según la actuación de Inglaterra en el Mundial.