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FBL-EUR-C1-BODO GLIMT-DORTMUNDAFP
Alvino Hanafi
Traducido por

«¡Hay que sufrir!»: El Bodo/Glimt da la sorpresa desde el círculo polar ártico y deja helado al Borussia Dortmund

Borussia Dortmund
Bodoe/Glimt
K. Knutsen
Bodoe/Glimt vs Borussia Dortmund
Liga de Campeones

El Borussia Dortmund sufrió una frustrante derrota por 0-1 ante el Bodo/Glimt en la Champions League, en el Aspmyra Stadion. El equipo de Niko Kovac no logró superar la defensa del campeón noruego y se marchó del Círculo Polar Ártico con las manos vacías pese a su empuje en el tramo final de la segunda parte.

  • El Dortmund se queda helado tras un revés en el círculo polar ártico

    El Borussia Dortmund vivió una frustrante noche europea al caer por 1-0 ante el Bodo/Glimt en el Aspmyra Stadion. Un gol del lateral derecho Fredrik Sjovold al comienzo de la segunda parte resultó decisivo sobre el césped artificial del equipo local.

    El gigante alemán no logró imponer su autoridad durante el intenso arranque del campeón noruego.

    Pese al cuádruple cambio que hizo el entrenador Niko Kovac tras encajar el gol, el Dortmund no encontró la manera de batir al portero del Bodo/Glimt, Nikita Haikin.

  • imago-sport-1070201706.jpgKirchner-Media

    Los cambios de Kovac no bastan y Haikin evita el gol de Nmecha

    El Dortmund reaccionó al verse por detrás en el marcador con un cuádruple cambio para recuperar la iniciativa en la segunda parte. Los cambios permitieron al equipo visitante controlar buena parte del tiempo restante y buscar el empate.

    Sin embargo, el portero del Bodo/Glimt, Haikin, realizó dos paradas decisivas para impedir que el centrocampista Felix Nmecha marcara desde cerca.

    La frus ofensiva del Dortmund

  • Los grandes sufren ante el historial del Bodo en casa

    El Dortmund se convirtió en el último gran equipo europeo en tropezar en el Aspmyra Stadion. Al igual que les había ocurrido antes al Manchester City y al Inter de Milán, regresó a casa con las manos vacías. El entrenador del Bodo/Glimt, Kjetil Knutsen, reconoció las dificultades tácticas que afrontó su equipo ante los hombres de Kovac.

    «Perdimos impulso en la segunda parte, desde el centro hacia las bandas. Fue difícil y tuvimos que defender», admitió Knutsen.

    «Pero también hay que sufrir, y me gustó mucho cómo luchamos por los tres puntos».

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    El Dortmund busca recomponerse en la fase de la Champions League

    La derrota obliga al Dortmund a recuperar el terreno perdido en sus próximos partidos de la fase de liga de la Champions League.

    El equipo de Kovac analizará su actuación sobre la superficie artificial mientras se prepara para un apretado calendario de competiciones nacionales y europeas.

    El Dortmund debe centrarse rápidamente en su próximo compromiso europeo para sumar puntos y mantener intactas sus opciones de clasificación.

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