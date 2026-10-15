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«¡Hay que sufrir!»: El Bodo/Glimt da la sorpresa desde el círculo polar ártico y deja helado al Borussia Dortmund
El Dortmund se queda helado tras un revés en el círculo polar ártico
El Borussia Dortmund vivió una frustrante noche europea al caer por 1-0 ante el Bodo/Glimt en el Aspmyra Stadion. Un gol del lateral derecho Fredrik Sjovold al comienzo de la segunda parte resultó decisivo sobre el césped artificial del equipo local.
El gigante alemán no logró imponer su autoridad durante el intenso arranque del campeón noruego.
Pese al cuádruple cambio que hizo el entrenador Niko Kovac tras encajar el gol, el Dortmund no encontró la manera de batir al portero del Bodo/Glimt, Nikita Haikin.
- Kirchner-Media
Los cambios de Kovac no bastan y Haikin evita el gol de Nmecha
El Dortmund reaccionó al verse por detrás en el marcador con un cuádruple cambio para recuperar la iniciativa en la segunda parte. Los cambios permitieron al equipo visitante controlar buena parte del tiempo restante y buscar el empate.
Sin embargo, el portero del Bodo/Glimt, Haikin, realizó dos paradas decisivas para impedir que el centrocampista Felix Nmecha marcara desde cerca.
La frus ofensiva del Dortmund
Los grandes sufren ante el historial del Bodo en casa
El Dortmund se convirtió en el último gran equipo europeo en tropezar en el Aspmyra Stadion. Al igual que les había ocurrido antes al Manchester City y al Inter de Milán, regresó a casa con las manos vacías. El entrenador del Bodo/Glimt, Kjetil Knutsen, reconoció las dificultades tácticas que afrontó su equipo ante los hombres de Kovac.
«Perdimos impulso en la segunda parte, desde el centro hacia las bandas. Fue difícil y tuvimos que defender», admitió Knutsen.
«Pero también hay que sufrir, y me gustó mucho cómo luchamos por los tres puntos».
- AFP
El Dortmund busca recomponerse en la fase de la Champions League
La derrota obliga al Dortmund a recuperar el terreno perdido en sus próximos partidos de la fase de liga de la Champions League.
El equipo de Kovac analizará su actuación sobre la superficie artificial mientras se prepara para un apretado calendario de competiciones nacionales y europeas.
El Dortmund debe centrarse rápidamente en su próximo compromiso europeo para sumar puntos y mantener intactas sus opciones de clasificación.
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