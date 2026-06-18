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«¡Hay que salvar a Cristiano Ronaldo de sí mismo!» - El ídolo portugués sigue intentando competir con Lionel Messi y Erling Haaland, pero una exestrella del Manchester United pide marginarlo
Saha pide que Ronaldo se quede en el banquillo
El exdelantero del United, Saha, afirma que Portugal debe proteger a Ronaldo de su propia competitividad para triunfar en Norteamérica. Tras el frustrante 1-1 ante la República Democrática del Congo, Saha advirtió que la necesidad del jugador de 41 años de igualar a las jóvenes estrellas complica el trabajo del seleccionador Roberto Martínez.
En declaraciones a Casinolyze, Saha explicó: «Hay que proteger a Cristiano Ronaldo de sí mismo, porque siempre competirá con Haaland, Mbappé y Messi. Quiere jugar cada minuto para batir récords; lo entendemos, Pero él sabe que Portugal necesita ritmo. El equipo quiere presionar y mantener la intensidad, así que habrá que rotar.
A veces él mismo ha aportado la solución. Está en gran forma y ha trabajado mucho, así que confío en que reaccionará bien, aunque en algunos partidos le costará».
- AFP
Martínez, en el punto de mira por «favoritismo»
El empate en Houston ha puesto a Martínez bajo lupa: muchos critican que no sustituyera a su capitán, cuyo impacto en el partido fue escaso. Portugal sufrió para superar a su rival africano y al seleccionador se le reprochó priorizar su vínculo con la estrella del Al-Nassr sobre las necesidades del equipo.
Saha sugiere que rotar a Ronaldo podría ser la única forma de mantenerlo fresco para la fase eliminatoria. «Toda la atención centrada en él es difícil de llevar para el entrenador», añadió Saha. «A veces tendrá que responder a preguntas innecesarias y, en otras ocasiones, tendrá que dejarlo en el banquillo para que llegue al final del torneo».
Henry critica el movimiento «egoísta» de Ronaldo
Las críticas no se centran solo en su forma física. La leyenda del Arsenal, Thierry Henry, inició un debate viral al señalar que el posicionamiento de Ronaldo perjudica a sus compañeros. Durante un análisis táctico de una ocasión fallida en la segunda parte, Henry apuntó que el instinto del veterano por marcar le llevó a ocupar el mismo espacio que Bruno Fernandes, bloqueando una clara vía de gol.
Y sentenció: «Hay algo importante, gente, por favor, los que estáis en casa: el equipo necesita marcar, no tú».
- Getty/GOAL composite
La búsqueda del final perfecto
A pesar de las preocupaciones tácticas, Saha espera que la legendaria rivalidad entre Ronaldo y Messi tenga un final poético este verano. Messi ya acaparó titulares con un hat-trick en el partido inaugural, lo que aumenta la presión sobre su eterno rival para que responda ante Uzbekistán y Colombia.
Saha concluyó deseando un trofeo para su antiguo compañero: «El resultado más justo sería que Cristiano Ronaldo ganara el Mundial y así dejar sin respuesta el debate entre Messi y Ronaldo. Sería maravilloso para todos los aficionados: nadie gana, nadie pierde. Lo mejor para el fútbol».