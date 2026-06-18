El exdelantero del United, Saha, afirma que Portugal debe proteger a Ronaldo de su propia competitividad para triunfar en Norteamérica. Tras el frustrante 1-1 ante la República Democrática del Congo, Saha advirtió que la necesidad del jugador de 41 años de igualar a las jóvenes estrellas complica el trabajo del seleccionador Roberto Martínez.

En declaraciones a Casinolyze, Saha explicó: «Hay que proteger a Cristiano Ronaldo de sí mismo, porque siempre competirá con Haaland, Mbappé y Messi. Quiere jugar cada minuto para batir récords; lo entendemos, Pero él sabe que Portugal necesita ritmo. El equipo quiere presionar y mantener la intensidad, así que habrá que rotar.

A veces él mismo ha aportado la solución. Está en gran forma y ha trabajado mucho, así que confío en que reaccionará bien, aunque en algunos partidos le costará».