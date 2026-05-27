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«Hay que pasar por el fracaso»: por qué el Arsenal está mejor posicionado para ganar la Liga de Campeones en 2026, según Jack Wilshere, quien ve a los reyes de la Premier League adelantándose a lo previsto
La Premier League era la prioridad
El Arsenal ha terminado con 22 años de espera y se ha proclamado campeón de la Premier League antes de la última jornada contra el Crystal Palace. Wilshere, que ha entrenado en la cantera de Hale End, asegura que esa obsesión por la liga ha impulsado todo lo ocurrido en el Emirates Stadium esta temporada.
«Ahora que la Premier ya es historia, sé que era lo que más importaba. Sabía que Mikel lo quería y que los chicos lo ansiaban», declaró Wilshere a TNT Sports. «Hace dos años estuve con los sub-18 y todo el trabajo giraba en torno a eso, y al fin lo lograron. La Champions era un objetivo, pero quizá más adelante. El equipo ha sido excepcional».
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Aprender de los fracasos anteriores contra el PSG
Los Gunners vuelven a cruzarse con el París Saint-Germain de Luis Enrique en la final del sábado. Tras caer 3-1 en las semifinales del año pasado, Wilshere considera que esa derrota fue una lección valiosa para una plantilla que aún madura en grandes escenarios.
«He mirado esa competición y el camino que han recorrido los equipos para ganarla, y te das cuenta de que hay que fracasar, hay que pasar por momentos difíciles y aprender de ellos», explicó el exinternacional inglés. «Espero que el Arsenal lo haya hecho lo suficiente. Espero que la semifinal del año pasado les haya dolido lo suficiente como para que puedan seguir adelante y aprovecharlo».
La evolución táctica bajo la dirección de Arteta
El Arsenal ha mostrado gran resistencia en Europa esta temporada: ganó los ocho partidos de la fase de grupos y encajó solo seis goles. Wilshere cree que la evolución táctica de Arteta y su capacidad de adaptación tras la decepción de 2025 serán decisivas en el próximo duelo.
«Hay entrenadores muy tácticos, pero para mí Mikel es uno de los mejores. Seguro que aprenderá, y los jugadores también», afirmó Wilshere. «Cuando juegas contra un rival directo, aprendes mucho de él, y al enfrentarte al año siguiente, ambos mejoráis».
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Por fin se han librado de la etiqueta de «embotelladores»
Al ganar la liga, el Arsenal dejó atrás la etiqueta de «fracasados» que arrastraba tras tres segundos puestos seguidos. Wilshere cree que este cambio psicológico les hace más peligrosos en su búsqueda del primer título de la Liga de Campeones, pues los jugadores se expresan sin la carga de años sin triunfos.
«El PSG es una prueba diferente, una gran prueba, pero es una final, un partido único. El PSG tiene algo de experiencia por haber estado allí el año pasado, pero por la forma en que Mikel plantea el equipo, por cómo se preparará el equipo para ello, estarán en el partido, y eso lo será todo para el club», añadió Wilshere. «Parecía que nadie quería que el Arsenal lo lograra, y me alegra que lo hayan conseguido; ahora ya no hay obstáculo y el año que viene podrán intentarlo de nuevo sin esa presión».