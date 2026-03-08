AFP
«¡Hay que darles un abrazo!» - Igor Tudor, destrozado por el exentrenador del Tottenham por cambiar de opinión sobre la lucha por el descenso
Una dura realidad de la Premier League para el entrenador interino
La situación del Tottenham se ha vuelto cada vez más grave tras la derrota por 2-1 contra el Fulham, seguida de una derrota por 3-1 en casa contra el Crystal Palace. Sherwood cree que la intensidad del fútbol inglés ha pillado desprevenido a Tudor. «Creo que la competición de la Premier League le ha dado una bofetada en toda la cara. No es fácil. Es una competición muy dura. A veces parece perdido en la banda. No sabía nada al respecto», señaló Sherwood en Sky Sports.
Tudor criticado por cambiar de opinión
Sherwood expresó su incredulidad ante la rapidez con la que se ha deteriorado el ambiente, ya que los Spurs ocupan actualmente el puesto 16 tras una serie de resultados desastrosos. Redknapp se mostró especialmente crítico con el cambio de tono de Tudor, que pasó de mostrar una confianza total a criticar públicamente a su plantilla. «Ha pasado de decir "garantizo al 100 % que la próxima temporada estaremos en la Premier League" a "los jugadores no están en forma, no somos buenos en ataque, no somos buenos en el centro del campo, no somos buenos en defensa, necesitamos que nuestros jugadores lesionados se recuperen". Hay que seguir adelante con lo que se tiene. Olvídate de todas esas tonterías. Concéntrate en los jugadores que están en forma en este momento e intenta animarlos», añadió.
La necesidad de un cálido abrazo
Según Sherwood, el enfoque agresivo actual hacia el equipo probablemente resulte contraproducente, ya que la amenaza del Campeonato se cierne sobre ellos. «No se consigue ese impulso [del nuevo entrenador] castigándolos y golpeándolos con un palo», argumentó Sherwood. «No si la desventaja parece ser el descenso. Hay que darles un abrazo. Hay que encontrar la mejor solución. Hay que darles una solución fácil sobre cómo vamos a jugar. Así es como jugamos».
La amenaza inminente del Campeonato
Las especulaciones sobre el futuro de Tudor ya están aumentando, pero el club parece dispuesto a seguir contando con él en el futuro inmediato. Cuando se le preguntó directamente sobre la seguridad de su puesto tras la derrota ante el Palace, Tudor se mostró muy reservado sobre su futuro en el Tottenham y se limitó a responder «sin comentarios» cuando se le preguntó si estaría en el banquillo para el próximo partido.
El calendario no da tregua a los gigantes en apuros. Con la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid en el horizonte y un difícil desplazamiento a Liverpool a continuación, la presión está llegando a un punto crítico. Solo un año después de la gloria de la Europa League, los Spurs se enfrentan ahora a la amenaza muy real de un partido a seis puntos contra el Nottingham Forest, una realidad que Sherwood y los fieles seguidores de los Spurs encuentran imposible de aceptar.
