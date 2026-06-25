El diario Ruhr Nachrichten entrevistó al profesor Christian Lüring, traumatólogo y cirujano de urgencias del Hospital Universitario de Dortmund, quien afirmó: «Como mínimo, hay que contar con eso», al referirse a un periodo de baja de tres meses.
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«Hay que contar, como mínimo, con esto»: un médico ofrece un pronóstico pesimista sobre el tiempo de baja de Nico Schlotterbeck en el BVB
La recuperación exige paciencia. Según Lüring, el ligamento debe cicatrizar primero y mantenerse estabilizado con una ortesis o férula durante seis semanas.
Solo tras este periodo podrá cargar de nuevo peso de forma progresiva. «Por eso hay que contar con al menos tres meses», subrayó el experto.
Sin embargo, el jugador de 26 años siguió en el campo tras la jugada, lo que hace pensar que la lesión no es muy grave.
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Schlotterbeck se perderá el inicio de la Bundesliga
Por ahora, la plantilla del Borussia no cambia. El central se perderá toda la pretemporada.
Se perderá la Supercopa contra el Bayern de Múnich y el debut liguero. No volverá a jugar con el BVB hasta después del parón internacional, a finales de septiembre.
Pese a la eliminación en el Mundial, Schlotterbeck se quedará con la selección en Estados Unidos. «Apoyará al equipo y ayudará a liderar a sus compañeros, también para fomentar el espíritu de equipo», explicó el director deportivo Rudi Völler.
Schlotterbeck se queda fuera del Mundial: «Me duele muchísimo»
La lesión también afectó a la familia. Su hermano Keven, que vio el partido en Toronto, declaró a MagentaTV: «Me duele muchísimo que el Mundial haya terminado para él».
El futbolista del FC Augsburgo, de 29 años, añadió: «Sé que Nico es un tipo duro, pero ver que no se levantaba enseguida también duele como hermano mayor».