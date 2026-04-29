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Manuel NeuerGetty Images
Jonas Rütten

Traducido por

«¡Hay que atreverse a hacer algo así!» Polémica escena entre el portero del Bayern, Manuel Neuer, y un recogepelotas del PSG

Liga de Campeones
Paris Saint-Germain vs Bayern Múnich
Paris Saint-Germain
Bayern Múnich
M. Neuer

Al margen del partido entre el FC Bayern y el PSG, Manuel Neuer se enzarzó en una trifulca con un recogepelotas del equipo parisino.

Un vídeo de Amazon Prime muestra al portero del Bayern pidiendo el balón con la mano a un recogepelotas del PSG, situado tras la valla y la portería.

El recogepelotas, lejos de dárselo, retira el balón con el pie. Neuer se lo pide varias veces; el joven lo mira sin entender y asiente. Finalmente, el portero se da la vuelta, frunce los labios y se aleja molesto. 

  • «Hay que atreverse a hacer algo así ante el mejor de todos los tiempos, Manuel Neuer», comentó el propio servicio de streaming bajo el vídeo publicado. No se sabe en qué minuto ocurrió el incidente entre Neuer y el recogepelotas. Lo cierto es que, pese a ir perdiendo 2-5, el Bayern aún puede alcanzar la final de la Liga de Campeones en Budapest.

    El campeón alemán remontó en la ida y llega al Allianz Arena el 6 de mayo con desventaja de 4-5. El quinto de Dembélé, en el 58’, hizo la remontada parecer imposible. 

    Sin embargo, Neuer no lo veía así. «Tras el 2-5 me acerqué a algunos compañeros y les dije que aún podíamos lograr algo, al menos recortar distancias», afirmó. Lo importante era el lenguaje corporal: «Quería mostrar que no nos vamos a derrumbar ni a rendir».

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    Neuer batió un récord negativo, sin culpa, en la remontada del Bayern ante el PSG.

    Sus compañeros tampoco lo hicieron. Dayot Upamecano cabeceó un tiro libre de Joshua Kimmich para el 3-5 y, poco después, Luis Díaz recortó distancias tras una gran jugada y asistencia de Harry Kane. Así, el récord poco glorioso que Neuer estableció en la Liga de Campeones quedó en segundo plano.

    Por primera vez desde 2010, un portero encajó cinco goles en un partido eliminatorio de la Champions sin hacer ni una parada. Aun así, Neuer apenas tuvo culpa.

    «Se han visto los goles. Es difícil parar uno así. En dos ocasiones estuvo muy cerca, en las que quizá podría haber llegado o haber tocado (el balón; nota del editor)», explicó. También en el penalti de Dembélé que supuso el 2-3 poco antes del descanso, Neuer se colocó en la esquina correcta, pero tuvo que dejar pasar el balón.

    «Encajar cinco goles afecta a la defensa y al portero, claro. Pero no escondemos la cabeza: miramos hacia adelante», afirmó Neuer, optimista de cara al partido de vuelta en el Allianz Arena: «Si estamos en forma, podemos dañar a su defensa y mejorar atrás».

    En el Allianz Arena, al menos, contará con sus propios recogepelotas.

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