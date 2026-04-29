«¡Hay que atreverse a hacer algo así!» Polémica escena entre el portero del Bayern, Manuel Neuer, y un recogepelotas del PSG

Sus compañeros tampoco lo hicieron. Dayot Upamecano cabeceó un tiro libre de Joshua Kimmich para el 3-5 y, poco después, Luis Díaz recortó distancias tras una gran jugada y asistencia de Harry Kane. Así, el récord poco glorioso que Neuer estableció en la Liga de Campeones quedó en segundo plano.

Por primera vez desde 2010, un portero encajó cinco goles en un partido eliminatorio de la Champions sin hacer ni una parada. Aun así, Neuer apenas tuvo culpa.

«Se han visto los goles. Es difícil parar uno así. En dos ocasiones estuvo muy cerca, en las que quizá podría haber llegado o haber tocado (el balón; nota del editor)», explicó. También en el penalti de Dembélé que supuso el 2-3 poco antes del descanso, Neuer se colocó en la esquina correcta, pero tuvo que dejar pasar el balón.

«Encajar cinco goles afecta a la defensa y al portero, claro. Pero no escondemos la cabeza: miramos hacia adelante», afirmó Neuer, optimista de cara al partido de vuelta en el Allianz Arena: «Si estamos en forma, podemos dañar a su defensa y mejorar atrás».

En el Allianz Arena, al menos, contará con sus propios recogepelotas.