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«Hay que asegurarse de que no vuelva a pasar»: así reaccionó Endrick tras su costoso fallo con Brasil, y la joven promesa del Real Madrid prometió volver más fuerte al Mundial 2030
Una dolorosa eliminación para Brasil
Según el mediobrasileño «ge», Endrick salió del estadio frustrado tras fallar una ocasión en la segunda parte, cuando el marcador aún estaba 0-0. Brasil cayó 2-1 ante Noruega y quedó eliminada en octavos.
El delantero admitió que podría haber cambiado el marcador y prometió aprender de este error. Sobre el remate fallido, declaró: «Mucho. Seguí hablando con Dios, le di las gracias por la oportunidad, pero podría haberlo hecho mejor. No pude, pero le agradezco por esa oportunidad. Trabajaré para que no vuelva a pasar».
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De cara al año 2030
Endrick admitió que su primer Mundial no cumplió sus expectativas, pero valoró el esfuerzo para vestir la camiseta de la selección. A pesar de la eliminación, se muestra decidido a estar en la próxima edición.
Endrick añadió: «Un Mundial que, por supuesto, no salió como esperaba, pero doy gracias a Dios por la oportunidad. Fue un periodo muy difícil para llegar hasta aquí. Ha sido toda una experiencia. Trabajaré duro durante los próximos cuatro años para volver a estar aquí».
Centrémonos en el colectivo
Al preguntarle si sería el nuevo referente de Brasil en el próximo ciclo mundialista, Endrick rechazó la presión individual y destacó el esfuerzo colectivo para recuperar la confianza. «Voy a trabajar duro. Espero que todos seamos protagonistas y trabajemos en equipo. Lo mejor para Brasil es que todos hagamos bien nuestro trabajo y no repitamos esto».
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¿Qué le depara el futuro a Brasil?
Tras su peor Mundial en 36 años, Carlo Ancelotti y su plantilla regresan a casa para reorganizarse. Brasil descansará antes de volver en la ventana internacional de septiembre, con dos amistosos contra Australia: el primero el 25 de septiembre en Townsville y el segundo cuatro días después en Brisbane.
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