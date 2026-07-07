Según el mediobrasileño «ge», Endrick salió del estadio frustrado tras fallar una ocasión en la segunda parte, cuando el marcador aún estaba 0-0. Brasil cayó 2-1 ante Noruega y quedó eliminada en octavos.

El delantero admitió que podría haber cambiado el marcador y prometió aprender de este error. Sobre el remate fallido, declaró: «Mucho. Seguí hablando con Dios, le di las gracias por la oportunidad, pero podría haberlo hecho mejor. No pude, pero le agradezco por esa oportunidad. Trabajaré para que no vuelva a pasar».