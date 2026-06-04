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«Hay muchos jugadores en el mundo»: Romelu Lukaku y Kevin De Bruyne podrían ser vendidos al Nápoles por sus comentarios incendiarios, según la clara advertencia del presidente
De Laurentiis responde a De Bruyne
La tensión en el Estadio Diego Armando Maradona alcanzó su punto álgido tras la abierta celebración de De Bruyne por la salida de Conte. El belga, quien llegó el verano pasado del Manchester City como agente libre, vivió una temporada difícil marcada por una grave lesión en el tendón de la corva y desacuerdos tácticos.
El jueves, en rueda de prensa, De Laurentiis avisó: quien no esté a gusto puede marcharse. Al ser preguntado por las declaraciones de De Bruyne y Lukaku, el magnate respondió: «Sus palabras pueden ser aceptables o no, según el punto de vista». «Ya veremos qué pasa cuando volvamos todos al trabajo. Veremos qué opina el nuevo entrenador. Si alguien tiene que irse, se irá. ¿Cuál es el problema? Hay muchos futbolistas en el mundo».
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La superestrella belga admite roces con Conte.
La frustración de De Bruyne se debe a un desajuste táctico con Conte, a pesar de que el entrenador había conseguido el cuarto Scudetto del Nápoles apenas un año antes. El mediapunta solo disputó 18 partidos de la Serie A durante la temporada 2025-26 y se sintió cohibido por el rígido sistema empleado por el exentrenador del Chelsea y del Tottenham. De Bruyne fue tajante cuando se le preguntó si le alegraba ver un cambio en el banquillo.
«Para mí, sí. No estaba obligado a quedarse», admitió. «El verano pasado se prometieron cosas sobre nuestro juego, pero casi nada se cumplió. Conte tiene una visión del fútbol muy distinta a la mía y nunca pude jugar en mi posición ideal. Aun así, siempre di todo por el equipo. Jugábamos muy atrás: intentábamos ganar por la mínima con un 4-5-1, así que el estilo era muy concreto. Al inicio de la temporada nos replegábamos aún más».
Las dificultades de los delanteros evidencian diferencias tácticas.
De Bruyne criticó el planteamiento defensivo del club y la falta de producción ofensiva, aludiendo indirectamente a los problemas de Lukaku. La crisis en la delantera empeoró cuando Lukaku desobedeció las órdenes del club durante su rehabilitación en Bélgica, lo que le costó una multa de 150 000 euros. Aunque el delantero ya se ha disculpado, se informa que el Nápoles estaría dispuesto a venderlo este verano por un precio rebajado de 10 millones de euros, ante el interés de clubes saudíes y turcos.
Con Massimiliano Allegri a punto de llegar, es probable que la situación no mejore para los amantes del fútbol ofensivo, pues su filosofía es igual de pragmática.
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Comienza una nueva era con Allegri
De Laurentiis no pudo nombrar oficialmente a Allegri como nuevo entrenador por motivos legales, pero confirmó que el técnico tendrá la última palabra en las ventas de jugadores. A la directiva no le gustó el momento de los comentarios de los jugadores, dada su influencia en el vestuario y la inversión en sus salarios.