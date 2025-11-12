Getty/GOAL
'Hay mejores equipos que el Bayern' - Kylian Mbappé bromea con Dayot Upamecano y aviva rumores de fichaje al Real Madrid
Real Madrid apunta a Upamecano ante dudas sobre su futuro en el Bayern
La búsqueda del Real Madrid de un nuevo defensa central ha tomado un giro familiar, apuntando directamente al corazón del equipo nacional de Francia. La semana pasada, medios españoles informaron que Los Blancos han sostenido conversaciones preliminares con los representantes de Dayot Upamecano, quien podría estar disponible como transferencia gratuita en 2026 si el Bayern no consigue renovar su contrato.
El central de 27 años se ha convertido en uno de los pilares de Vincent Kompany en el Bayern, formando una pareja defensiva sólida y participando activamente en todas las competiciones. Sin embargo, con el Madrid explorando opciones debido a preocupaciones sobre la condición física de David Alaba y Éder Militão, Upamecano sigue siendo uno de los nombres prioritarios en su lista de fichajes.
Sumando intriga a los rumores, Kylian Mbappé fue cuestionado sobre la situación de su compatriota antes de los clasificatorios para la Copa del Mundo de Francia y no pudo resistirse a hacer un comentario pícaro sobre la posición del Bayern en la jerarquía del fútbol.
'Hay mejores clubes' - Mbappé bromea a Upamecano y sugiere posible destino en Madrid
En una conferencia de prensa, Kylian Mbappé mostró gran admiración por la reciente forma de Dayot Upamecano, aunque no pudo evitar esbozar una sonrisa traviesa cuando le preguntaron si su compañero debería permanecer en Múnich.
"Lo está haciendo muy bien, está muy seguro, lleno de confianza. Está en el debate sobre quién es el mejor defensor del mundo", afirmó Mbappé. "Para mí, es uno de esos defensores dominantes. Puede seguir el ritmo de los delanteros y ganar duelos. Es un recurso táctico."
Con una sonrisa, añadió una frase que rápidamente se hizo viral: "Está en un gran club, el Bayern, no hay mucho mejor… pero hay mejores [sonríe]. No voy a decir nada, no voy a entrar en ese debate, por respeto a su club y a él, porque sé que si digo algo estará bajo más presión. Pero cuando hablas de un jugador de este calibre, todos los clubes estarán atentos para ficharlo."
Upamecano permanece sereno ante rumores de fichaje por el Real Madrid
Frente a la creciente especulación sobre su futuro, el exjugador del RB Leipzig, Dayot Upamecano, se ha mantenido sereno y ha evitado alimentar los rumores de transferencia. En una entrevista reciente con L’Equipe, Upamecano aseguró que está dejando que sus representantes manejen las negociaciones mientras él se concentra en la próxima temporada.
"Mi agente se está encargando de ello. Tomaremos la decisión correcta. Estoy recibiendo buenos consejos", afirmó. "Estoy enfocado en esta temporada y en mis objetivos con el club y la selección nacional. No tengo espacio mental para otra cosa."
Al mismo tiempo, mostró su aprecio por el interés que despierta en otros equipos: "Estoy completamente relajado. Tengo contrato con el Bayern, tengo objetivos, pero estoy muy agradecido cuando los clubes están interesados en mí."
El agente de Upamecano, Moussa Sissoko, quien también representa a Ousmane Dembélé, es conocido por su fuerte postura negociadora y sus estrechas conexiones dentro del fútbol francés. Su participación añade una capa adicional a la situación, especialmente mientras el Bayern busca asegurar la renovación del defensor para no perderlo en su mejor momento.
Para el Real Madrid, la posible llegada de un internacional francés con experiencia en la Champions League y una relación cercana con Mbappé encajaría perfectamente dentro del modelo de reclutamiento de Florentino Pérez.
Próximos pasos: ¿Renovación o salida como agente libre?
El Bayern Múnich sigue confiando en retener a Dayot Upamecano, aunque dentro del club existe la sensación de que retrasar las negociaciones podría resultar costoso. Los gigantes bávaros han visto irse a varios jugadores clave en transferencias libres en temporadas recientes, un escenario que quieren evitar repetir con uno de sus defensores más fiables.
El presidente del club, Herbert Hainer, confirmó que las conversaciones con los representantes del jugador ya están en marcha, mostrando optimismo sobre un desenlace positivo: “Estamos en el proceso de hablar con Upamecano. Creo que se siente cómodo en Múnich. Obviamente, es una decisión importante para él también. En principio, le gusta mucho el Bayern. Nos gustaría mantenerlo. Estoy cautelosamente optimista.”
Mientras tanto, el Real Madrid sigue monitoreando los acontecimientos desde la distancia, pero el liderazgo del Bayern mantiene su postura de que Upamecano es clave para sus planes a largo plazo. Por ahora, ambos bandos manejan la situación con profesionalismo, dejando a un lado los comentarios provocativos de Mbappé. A pesar de la cercanía entre las estrellas de la selección francesa dentro y fuera del campo, la especulación sobre un posible movimiento al Madrid no parece que vaya a desaparecer pronto.
