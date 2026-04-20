Hay más encuentros previstos: ¿Ayudará Michael Olise indirectamente al FC Bayern a cerrar un fichaje sensacional?

El experto en fichajes Sacha Tavolieri, que ya informó del interés del Bayern de Múnich en el delantero del Newcastle United, asegura que la adaptación de Olise ha llevado a Gordon a ver con buenos ojos su traspaso a Alemania.

Gordon ve en la rápida adaptación y rendimiento de Olise el “siguiente paso lógico” en su carrera. El Newcastle ya asume su salida y busca sustituto.

En las próximas semanas habrá más reuniones para definir salario y duración del contrato. La cifra del traspaso aún no se ha abordado y las conversaciones están en fase inicial.