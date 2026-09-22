AFP
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«Hay líneas rojas que no se pueden cruzar»: el Atlético de Madrid carga contra Jose Mourinho por el «acoso» al arbitraje tras la victoria en el derbi
Líneas rojas y respeto en el Metropolitano
Las secuelas del último derbi madrileño se han trasladado del campo a la sala de prensa, ya que el Atlético reaccionó con furia a la conducta de Mourinho tras el partido. Después de ver cómo su equipo caía derrotado en el Metropolitano, el entrenador del Real aprovechó su rueda de prensa para lanzar un ataque directo contra el arbitraje, llegando incluso a llevar ayudas visuales impresas para ilustrar sus quejas. El Atlético esperó casi un día antes de responder, utilizando primero las redes sociales para publicar una gráfica de Mourinho saliendo de una impresora con el mensaje: "Parad ya el acoso arbitral".
Sin embargo, la frustración del club va mucho más allá de las pullas en redes sociales. Los dirigentes del club expresaron una profunda preocupación por la escalada de la retórica procedente del Santiago Bernabéu. "Hay líneas rojas que no se pueden cruzar, y lo han vuelto a hacer. No se puede faltar al respeto", dijo un representante del club a Marca.
- Getty Images Sport
El Atleti advierte contra la presión dirigida a los árbitros
La cúpula del Atleti ha expresado una profunda preocupación por el ambiente que se vive actualmente en el fútbol español, al considerar que la incesante presión pública y el escrutinio dirigido contra los árbitros han colocado a los colegiados de La Liga en una posición cada vez más imposible. La dirección sostiene con firmeza que utilizar canales de comunicación internos para criticar de forma sistemática las decisiones arbitrales genera una enorme hostilidad, compromete la imparcialidad y socava la deportividad en su conjunto. El club advirtió: "La integridad del fútbol español está en juego. O los paramos ahora o no habrá vuelta atrás".
Mourinho cuestiona las credenciales del árbitro
La crítica de Mourinho al árbitro fue extraordinariamente específica y demoledora, incluso para sus propios y elevados estándares de polémica. Durante su análisis posterior al partido, cuestionó por qué se eligió a un colegiado de 41 años que carece de acreditación internacional para un encuentro de semejante magnitud. El exentrenador del Chelsea y del Inter sugirió que el árbitro sencillamente era incapaz de gestionar la carga emocional de un derbi madrileño.
«Todo ha sido muy extraño», dijo Mourinho el domingo. «En primer lugar, se conocía al árbitro una semana antes del partido, pero me dicen que eso normalmente se anuncia solo 24 horas antes. Luego, es un árbitro de 41 años que no está en la lista internacional, así que no puede ser porque sea un gran árbitro. El pobre hombre vino aquí y no pudo soportar la presión».
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Aumenta la presión sobre Mourinho tras la derrota en el derbi
La derrota ha dejado al Real en una posición comprometida a estas alturas de la temporada, situado en la cuarta plaza tras siete jornadas disputadas. Mientras tanto, el equipo de Diego Simeone ha ascendido al segundo puesto de la tabla, solo por detrás del Barcelona. Para Mourinho, que llevó al Real Madrid a conquistar un título de La Liga y una Copa del Rey durante su primera etapa entre 2010 y 2013, la presión aumenta para recortar distancias con los líderes. Sin embargo, su atención puesta en los árbitros, en lugar del rendimiento de su equipo, ha dado munición al Atlético para afirmar que está intentando desviar la atención de las carencias de su equipo sobre el terreno de juego.
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