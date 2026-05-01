Nada menos que 13 jugadores han marcado más goles. Entre ellos, dos compañeros de equipo en el Borussia Dortmund: Serhou Guirassy y Julian Brandt, con tres tantos cada uno. Fabio Silva ha anotado uno menos en la Bundesliga saliendo desde el banquillo. Aun así, se le considera el mejor suplente de la liga.
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Hay dos puntos a tener en cuenta: la situación del delantero Fabio Silva, del BVB
El jugador de 23 años ha disputado 25 partidos en la máxima categoría alemana, 18 desde el banquillo. Desde ahí ha logrado siete de sus ocho participaciones en goles. Solo fue titular en la victoria 3-2 contra el St. Pauli, en enero, cuando asistió a Karim Adeyemi en el 2-0.
«Tanto si estoy en el once inicial como si no, siempre que el entrenador cuente conmigo, intento ayudar al equipo», declaró hace unos días el delantero, fichado el verano pasado por 22,5 millones de euros procedente del Wolverhampton Wanderers. Luego añadió: «Creo que todos ven que soy más que un jugador que solo marca goles».
Su primera temporada en el BVB lo pone en una encrucijada: no por la lesión en los aductores que sufrió tras su fichaje y que lo retrasó, sino por demostrar que puede aportar más allá de los goles. Ya está en plena forma y siete de sus nueve titularidades llegaron en 2026.
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Fabio Silva brilló en Fráncfort con una de las mejores actuaciones como suplente del BVB.
Este jugador, con una internacionalidad, ha sido más útil como suplente. Aunque Silva no empezó bien en su nuevo club, en el campo siempre mostró buena impresión.
Cuando entra en juego, muestra de inmediato un compromiso ejemplar y aporta la energía que todo equipo necesita en los minutos finales y que cualquier entrenador busca. Su compromiso es excelente: tiene ritmo, se mueve bien en profundidad y, gracias a su gran técnica e inteligencia de juego, se integra bien en la combinación. Su actuación en el 3-3 de principios de año en Fráncfort fue una de las mejores entradas como suplente del BVB en los últimos años.
Así se ganó, con razón, un puesto en el once inicial en algunas ocasiones. En esos partidos mostró las mismas cualidades, pero el rendimiento del equipo fue, como se ha dicho, muy bajo. Eso lo devolvió rápidamente al banquillo.
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Con Fabio Silva, el BVB ataca con más fluidez y es más impredecible.
Es evidente cómo mejora la ofensiva del Dortmund con Silva respecto a Guirassy. Con él, el BVB ataca con más fluidez y es más impredecible, mientras que a Guirassy solo se le busca para el juego de pared. Recibe muchos balones aéreos y aún más centros.
Sin embargo, como le sucedía a Guirassy, Silva a menudo desaparecía en la primera parte de sus partidos como titular, fase en la que el Borussia suele mostrarse débil. En parte se debe a que, saliendo desde el banquillo, al final del encuentro los rivales están más cansados y se crean más espacios.
«Claro, para un delantero es importante marcar; es la mejor sensación», reconoció Silva. «A veces las cosas no salen y se necesita más tiempo. En algunos momentos de esta temporada era más importante dar asistencias. Creo que todos ven que puedo ayudar al equipo. Estoy satisfecho con mi rendimiento y con lo que aporto».
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A pesar de sus avances y juego solidario, tres goles son pocos para un delantero del BVB.
Sin duda puede serlo. Hace tres semanas, Niko Kovac destacó su buena evolución: «Desde hace tres o cuatro semanas veo a un Fabio en los entrenamientos que ha dado un paso más; noto un progreso muy grande».
Tras el gol de Silva que selló el 4-0 ante el Friburgo el domingo, el técnico añadió: «Le faltaba físico. Hemos trabajado mucho en eso; no basta correr dos veces por el bosque para estar listo para la Bundesliga. Con su evolución física ahora puede disputar un partido de la liga».
Su perfil le abre puertas en el nuevo proyecto del BVB, que busca aumentar el peso del juego ofensivo, sobre todo mientras se especula con el futuro de Guirassy.
Sin embargo, el Dortmund necesita que Silva marque más goles; para un delantero es imprescindible. Tres tantos en 36 partidos oficiales, con una media de 32 minutos por encuentro, son pocos. Aun así, su media de un gol cada 115 minutos, considerando el tiempo de juego, es destacable. Ahí está el dilema: ambas cifras tienen peso.
Fabio Silva: estadísticas en el BVB
Partidos oficiales Goles Asistencias Tarjetas amarillas 36 3 7 5