Hay dos figuras destacadas: un regreso inesperado marcará el inicio de una nueva era en el FC Bayern

En el futuro, el FC Bayern planea que el segundo equipo sea dirigido por jóvenes exjugadores, preferiblemente de la propia cantera. La idea no es mantener un entrenador fijo en el sub-23, sino convertirlo en un puesto de formación para técnicos.

Así, mientras estos técnicos noveles ganan experiencia y se proyectan hacia cargos de mayor responsabilidad en otros clubes, el Bayern espera beneficiarse de sus nuevas redes, ya que seguirán identificados con el campeón alemán.

El director deportivo, Christoph Freund, impulsor de la idea, se inspiró en su exequipo, el RB Salzburgo, donde trabajó ocho años antes de fichar por el FCB en 2023.