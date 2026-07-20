Mientras sus compañeros de la selección alemana del Bayern decepcionaban en el Mundial y caían en dieciseisavos ante Paraguay, Bischof se tomaba largas vacaciones. El día antes de la derrota ante Paraguay celebró su 21.º cumpleaños. Se ha preparado para la nueva temporada con entrenamientos individuales en Marbella (España), y ha compartido imágenes de ello en las redes sociales. En el inicio oficial de los entrenamientos este lunes en la Säbener Straße, es probable que Bischof se presente en plena forma. Con ello, supone una excepción notable.

Dieciocho jugadores del Bayern participaron en el Mundial. Los internacionales alemanes, incluido el “portero de entrenamiento” Jonas Urbig, se incorporarán el 27 de julio, en el inicio de la concentración en el lago Tegernsee, y requerirán recuperación física y psicológica tras la eliminación. Jamal Musiala se sometió a una pequeña intervención quirúrgica tras el Mundial y tampoco viajará a Asia (1-8 de agosto).

Michael Olise, Dayot Upamecano y Harry Kane, que jugaron el partido por el tercer puesto el sábado, tampoco viajarán a Asia. Lo mismo ocurre con el fichaje Ismael Saibari, aún sin ritmo, y con Alphonso Davies, Lennart Karl y Serge Gnabry, estos dos últimos recuperándose de sus lesiones.